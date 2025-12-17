SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de diciembre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 17 de diciembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió fuerte en las últimas dos ruedas y alcanzó los $1.500 por primera vez desde las elecciones.

El dólar blue subió $20 este martes a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.451.

Valor del CCL hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.533,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,7%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.493,61 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.536,27, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.622,65, según Binance.

