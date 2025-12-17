El dólar blue subió $20 este martes a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 17 de diciembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: tras los anuncios del BCRA, aumentó el dólar en todos sus segmentos, treparon los bonos, pero bajaron ADRs
El dólar blue subió fuerte en las últimas dos ruedas y alcanzó los $1.500 por primera vez desde las elecciones
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.451.
Valor del CCL hoy, miércoles 17 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.533,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,7%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.493,61 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.536,27, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.622,65, según Binance.
