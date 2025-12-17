Acciones energéticas, las más elegidas por los inversores: qué potencial de suba ven los analistas para 2026

El sector concentra el mayor volumen operado en la bolsa local, pero también mantiene interés internacional. Aunque el petróleo experimentó una fuerte baja este año y se espera lo mismo para 2026, los inversores apuestan a las compañías argentinas por su potencial de crecimiento a partir de Vaca Muerta.

Las acciones energéticas concentran hoy por hoy el mayor volumen de negociación en el mercado de capitales local y mantiene el interés internacional. Esto ratifica el interés de los inversores por compañías vinculadas a la producción petrolera, aún en un contexto internacional menos favorable para los precios del crudo.

Por caso, YPF integra el grupo de compañías petroleras con cotización tanto en el mercado local como en el internacional, mientras que Vista Energy cotiza exclusivamente en el exterior, aunque en la plaza doméstica se puede adquirir a través de su Cedear. El atractivo de estas empresas se sostiene en el potencial de crecimiento de largo plazo, especialmente ligado al desarrollo de Vaca Muerta , y en una percepción extendida en el mercado: sus valuaciones lucen “baratas” frente a comparables internacionales .

No obstante, este interés convive con un escenario desafiante a nivel internacional. El petróleo Brent acumula una caída cercana al 20% en 2025, un movimiento que ejerce presión directa sobre las cotizaciones del sector. Históricamente, en el caso de YPF y Pampa Energía, los cambios normativos y regulatorios locales también fueron un factor determinante en la formación de sus valuaciones. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei al Gobierno, el marco regulatorio mostró un giro relevante: las compañías lograron mayor libertad para definir sus estrategias de precios y expandir la inversión. Este cambio les permitió no solo consolidar su crecimiento, sino también expandir su capacidad productiva.

En términos de desempeño bursátil, el comportamiento fue dispar este año. El ADR de YPF registra una caída superior al 17%. En contraste, Vista Energy enfrenta una baja en torno al 8%, mientras que Pampa Energía exhibe una leve ganancia del 0,7%.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), el Brent podría ubicarse en torno a los u$s55 por barril en 2026 , lo que implicaría una nueva baja, teniendo en cuenta que actualmente cotiza en torno a los u$s60 .

“En Oil & Gas el crecimiento este año fue fuerte, aun con viento en contra: el Brent pasó de u$s80-85 en 2023-24 a u$s60-65 entrando a 2026, en un contexto de sobreoferta. Aun así, el sector proyecta una expansión relevante a medida que crece la capacidad de evacuación: YPF apunta a 529 kboe/d de producción de hidrocarburos en 2026 (total +2%, pero shale oil >212 kboe/d, +30%), Vista superaría los 140 kboe/d (+23%) de producción total y Pampa acelera su producción de shale oil vía Rincón de Aranda, con potencial adicional de +15% a +20% de EBITDA en generación eléctrica en 2026, si avanza la desregulación del mercado”, aseguró Matías Cattaruzzi, Sr Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero.

El interés por las acciones del sector energético sigue firme a pesar de la baja en los precios del crudo, y los analistas proyectan subas significativas para 2026.

En este sentido, sostuvo para Vista Energy la recomendación de compra, con un precio objetivo a 12 meses de u$s84 por ADR, asignándole un potencial alcista del 79%, en un escenario de riesgo país en torno a los 600 puntos básicos. A su vez, YPF, también con recomendación de compra, prevé un target price de u$s50 a 12 meses, con un potencial de suba del 58%. En el caso de Pampa Energía, estima que su acción tocaría los u$s120 en ese mismo período, lo que implica un "upside" del 58%.

Para JPMorgan, en un completo informe sobre Oil & Gas posterior a las elecciones, se refuerza un escenario macroeconómico más favorable que impulsará al sector petrolero. Según su análisis, las acciones petroleras “continúan subvaluadas, a pesar de fundamentos sólidos y una mejora sostenida en el desempeño operativo”.

“Los productores argentinos se benefician de estructuras de costos competitivas a nivel global, ingresos dolarizados y un sólido potencial exportador, lo que vuelve al sector menos sensible al ruido político doméstico. Un contexto macroeconómico más estable debería favorecer la reducción del riesgo soberano y la recomposición de valuaciones en las compañías de exploración y producción (E&P)”, expresó JPMorgan. En este contexto, Vista Energy es la apuesta preferida por los analistas del histórico banco de EEUU por su alto crecimiento en volúmenes.

image Chart J.P Morgan informe sobre el sector pos elecciones de medio término

Por su parte, los analistas de equity de Grupo IEB sostienen que el precio del crudo a 2026 ya se encuentra factorizado en las cotizaciones actuales de las acciones del sector. En ese sentido, plantean que se sigue justificando la inversión por su potencial de desarrollo.

“Este factor permite compensar los menores precios del commodity con un incremento en la producción, algo que tanto Vista Energy como YPF hicieron muy bien en los últimos trimestres, mientras que Pampa Energía logró cubrir el 75% de su producción 2026 con contratos futuros, una estrategia que viene demostrando excelentes resultados en los últimos trimestres. No obstante, el punto crítico a monitorear continúa siendo la ampliación de la infraestructura para evacuar una mayor producción, de modo de evitar mayores costos ante la necesidad de transporte vía camiones”. Los precios objetivos de IEB son para YPF en u$s48 a 12 meses, para Vista Energy en u$s61, y para Pampa Energía en u$s105.