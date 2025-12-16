Luis Caputo afirmó que los cambios en el sistema de bandas "no alterarán el precio del dólar"

El ministro de Economía dio detalles sobre las modificaciones en el esquema cambiario que empezarán a regir a partir de 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo , celebró este martes el cambio en el esquema de bandas de flotación anunciado este lunes por el Gobierno y explicó que la única variación que se introducirá al sistema es que "en vez de tener un crawl fijo va a haber un crawl variable , es la tasa a la cual se desliza el techo de la banda". En ese sentido, aclaró que esta medida no alterará el precio del dólar. "El objetivo del cambio es darle más y mejor flexibilidad al esquema de bandas ", sostuvo el funcionario.

A su vez, destacó que si bien inicialmente el crawl, que se moverá acorde al índice de inflación de dos meses atrás (empezará a regir en enero con el IPC de noviembre de 2,5%), "dentro de nueve meses, si el Presidente tuviera razón sobre el rezago de la política monetaria y la inflación empezara con 0, sería más bajo . Es simplemente variable ".

"Como siempre vamos a mantener el ancla fiscal , inevitablemente Argentina va a converger a una inflación internacional . Por lo tanto, el nivel de crawl va a ser más bajo que el 1%", remarcó Caputo durante una entrevista en el streaming Carajo y reiteró que "no tiene que ver el crawl con el precio del dólar".

Sobre este punto, Federico Furiase, director del Banco Central, agregó: "En el peor de los casos (si la inflación sube) evitamos que el techo se atrase , y en el mejor (si la inflación baja) le ponemos un techo a la inflación ".

A su vez, el titular del Palacio de Hacienda advirtió que con el esquema previo, con un crawl fijo, estaba limitada la tasa asignada a la variación. De esta manera, aseguró Caputo, se acerca "más rápidamente a una flotación". "Ahora el techo de la banda se va a estar apreciando a la inflación americana. Lo que estamos haciendo, implícitamente, es que con el correr del tiempo, ese techo se va a ir ampliando al ritmo de la inflación. Es todavía mejor", destacó y sostuvo que "si el objetivo en el futuro es flotar, el sistema nos va a ir llevando solito".

"Nos parece un cambio súper positivo. Esta propuesta que se nos ocurrió nos pareció que al mercado le iba a caer bien, al FMI le cayó bien, les pareció súper razonable. La reacción fue positiva", agregó Caputo. La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, celebró este lunes los anuncios del Gobierno, que además de las modificaciones en el esquema de bandas anticipó un plan de compra de reservas, y sostuvo: "Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas".

Luis Caputo aseguró que la acumulación de reservas "siempre fue una prioridad" y celebró el nuevo plan

Respecto al segundo anuncio del Gobierno, Caputo destacó que este fue el Gobierno "que más reservas compró en la historia" y aseguró que siempre fue "una prioridad". De todas formas, aclaró que "el problema nunca fue la compra sino la acumulación". "Como recuperamos el refinanciamiento, ahora vamos a poder acumular dólares en vez de usarlos para pagar deudas", celebró.

"Heredamos tantas deudas que lo que se compraba había que pagarlo. Por cada dólar que el Tesoro compraba, el 75% iba a repagar deuda. No podíamos acumular porque no teníamos refinanciamiento como tienen todos los países normales. Cuando llegan los vencimientos de una deuda la pagábamos. Redujimos la deuda por el equivalente a u$s50.000 millones", precisó sobre este punto.

Sin embargo, afirmó que gracias al trabajo del equipo económico desde el comienzo de la gestión libertaria ahora el Banco Central está en condiciones de comprar reservas. Este lunes, el Banco Central lanzó un plan y prevé acumular entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones durante el año próximo.

La entidad que conduce Santiago Bausili calcula un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre del año que viene. Según el comunicado publicado este lunes, esto podría ser abastecido mediante la compra de u$s10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Para explicar este punto, hizo un repaso de los últimos meses en materia monetaria. "Nosotros vimos un proceso de colapso de la demanda de dinero, producto de esa inestabilidad electoral, y al mismo tiempo se produjo un nivel de dolarización prácticamente sin precedentes. En ese contexto, el mercado se había puesto unidireccional: todo el mundo compraba dólares y en realidad había prácticamente un sólo vendedor que éramos nosotros con la firme convicción de que había que defender las bandas porque habíamos hecho el trabajo necesario para sostener este modelo", comenzó Caputo y respondió a quienes instaban al Gobierno a salir del esquema cambiario y plantear una flotación pura. "Si hubiéramos hecho caso, el dólar hubiera subido a 2.000 o a 3.000 al igual que el riesgo país", advirtió el funcionario.

Sobre este punto, señaló: "Las elecciones mostraron que teníamos razón nosotros, no era un tema de acumulación de reservas sino de 'riesgo kuka' porque al día siguiente el riesgo país cayó a la mitad. La única noticia fue esa, no hay posibilidad de errarle". El ministro aseguró que a partir de la recuperación del financiamiento el Gobierno podrá avanzar a una nueva etapa de acumulación de reservas.

"Si lo hacíamos antes, probablemente no hubiéramos terminado el mandato", concluyó.