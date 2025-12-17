El dólar se calienta tras los cambios del BCRA: los motivos y la expectativa en los últimos días del mes + Seguir en









El anuncio de una nueva regla de ajuste de las bandas cambiarias, el reacomodamiento de expectativas hacia 2026 y factores estacionales presionaron al alza a todos los tipos de cambio.

El tipo de cambio subió el miércoles. Depositphotos

Tras tocar su máximo de diciembre en $1.455, el dólar oficial mayorista moderó levemente la suba este martes y cerró en $1.451, pero el movimiento no pasó inadvertido: quedó a apenas un 4,7% del techo de la banda cambiaria. La dinámica respondió directamente a los cambios anunciados por el Banco Central (BCRA) en su programa monetario y cambiario de cara a 2026, que obligaron al mercado a recalibrar precios y expectativas.

El lunes por la tarde, la autoridad monetaria informó que, a partir del 1° de enero de 2026, los límites del corredor cambiario comenzarán a ajustarse mensualmente en función de la inflación de dos meses previos (IPC T-2). De este modo, el esquema deja atrás el ajuste fijo del 1% mensual y pasará a actualizarse al ritmo de la inflación, comenzando con un 2,5% en enero, en línea con el IPC de noviembre.

La señal fue interpretada como un cambio relevante en el rol del tipo de cambio. El dólar, que hasta ahora funcionaba como ancla nominal y venía corriendo por debajo de la inflación, pasa a convertirse en un ancla real: se moverá en consonancia con la evolución de los precios Ese giro explicó la reacción inmediata del mercado, con subas generalizadas en todas las cotizaciones.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación avanzó $15 y cerró en $1.480. Los dólares financieros acompañaron la tendencia: el MEP subió 0,8% hasta $1.504,30, el contado con liquidación trepó 1% a $1.544,69 y el blue alcanzó los $1.500 por primera vez desde las elecciones.

El reacomodamiento fue aún más evidente en el mercado de futuros, donde los contratos ajustaron al nuevo esquema de bandas. Las posiciones mostraron subas en todos los plazos: enero cerró en $1.497,50, febrero en $1.526, mientras que los mayores incrementos se observaron en mayo (1,5%, a $1.622) y junio (1,4%, a $1.656), reflejando una expectativa de mayor deslizamiento cambiario hacia mitad de año.

billie-dollar-money-background.jpg El reacomodamiento fue aún más evidente en el mercado de futuros freepik.es Cuáles son los motivos de la suba del dólar Desde el BCRA explicaron que, al no indexarse las bandas por la inflación de Estados Unidos, el techo del corredor se incrementa en términos reales con el correr del tiempo, aunque el esquema seguirá funcionando como límite para evitar movimientos abruptos. En esa línea, desde Cocos señalaron que las medidas implican abandonar el ancla nominal para pasar a un ancla real del tipo de cambio. Según la firma, la banda superior queda “cuasi fija” en torno a un ITCRM cercano a 100 y se depreciaría a una tasa anual cercana al 6%, considerando las expectativas de inflación local e internacional. A este cambio estructural se suman factores coyunturales. La estacionalidad propia de diciembre, con el cobro del aguinaldo, suele generar una mayor demanda de dólares, lo que agrega presión sobre el mercado cambiario en un contexto de expectativas en revisión.