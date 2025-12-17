El petróleo rebota más de 2% tras el bloqueo de Donald Trump a Venezuela + Seguir en









El Brent recupera los u$s60 por barril luego de que el presidente norteamericano anunciara un cerco "completo y total" contra los petroleros venezolanos. El WTI también registró ganancias superiores al 2%.

La Casa Blanca rodeó Caracas con la "mayor Armada jamás reunida" en el continente.

El precio del crudo Brent operaba este miércoles con ganancias de más de 2%, recuperando terreno tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un bloqueo "completo y total" a todos los petroleros que operen desde y hacia Venezuela.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El barril de referencia europea, y también utilizado en Argentina, volvía a cotizar por encima de los u$s60, nivel que había perdido el martes por primera vez desde el otoño. En particular, el Brent alcanzaba los u$s60,23, lo que representa un alza de 2,22% respecto al cierre de la sesión anterior.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), crudo de referencia para EEUU, trepaba 2,29% hasta los u$s56,39 por barril, borrando gran parte de las pérdidas acumuladas en jornadas previas.

El aumento de la tensión en Venezuela La escalada se produjo después de que Trump declarara organización terrorista al "régimen" de Nicolás Maduro y acusara a Venezuela de "apropiarse" del crudo estadounidense. El mandatario exigió la devolución "inmediata" de petróleo, tierras y otros activos que, según afirmó, fueron "robados" a Washington.

Trump aseguró que Venezuela está "completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y advirtió que la presión "solo irá a más".

"El impacto será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos", sentenció el presidente norteamericano.