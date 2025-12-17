Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial tocó su mayor nivel del mes después del anuncio de la actualización de las bandas.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.482,84 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.451.

El dólar blue subió a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.542,75 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,3% .

El dólar MEP opera a $1.500,59 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.180, según Binance.