El dólar blue cerró este martes a $1.585 para la compra y $1.605 para la venta, con una suba de $5, y alcanzó por segunda rueda consecutiva un nuevo máximo nominal. De esta manera, el paralelo acumuló un avance de $40 en las últimas tres jornadas y terminó de superar la barrera de los $1.600. En tanto, el dólar mayorista volvió a subir hasta $1.552 y también marcó un récord nominal, aunque avanzó en menor proporción que el informal. Como resultado, la brecha entre ambas cotizaciones se amplió hasta alrededor de 3,4%, su mayor nivel en dos meses.
El dólar blue avanzó $40 en tres ruedas, superó los $1.600 y alcanzó un nuevo máximo nominal
El paralelo terminó en $1.605 para la venta y encadenó otra rueda alcista, mientras el mayorista también volvió a marcar un récord nominal. La diferencia entre ambas cotizaciones se amplió a cerca de 3,4%, en un contexto de mayor presión sobre los dólares financieros.
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Real blue: a cuánto operó este martes 17 de noviembre
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este martes 17 de noviembre
La presión cambiaria también se reflejó en los dólares financieros. El CCL avanzó hasta la zona de $1.690, acercándose nuevamente a los $1.700, mientras el MEP también operó al alza. El movimiento se produjo en un contexto de mayor cautela financiera local, con el riesgo país todavía en niveles elevados, y de una fuerte depreciación reciente del real brasileño, que vuelve a poner el foco sobre la competitividad cambiaria argentina. Al mismo tiempo, el mayorista continúa lejos del techo de la banda y los futuros mantienen una trayectoria de depreciación gradual. Así, mientras el oficial avanza de manera moderada, la aceleración del blue y del CCL muestra una mayor demanda de cobertura en los segmentos paralelos, lo que volvió a ensanchar las brechas después de los mínimos alcanzados a comienzos de noviembre.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 17 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.552 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 17 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.668,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.8%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 17 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.607,5 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 17 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.047,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 17 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.691,39
Valor de Bitcoin hoy, martes 17 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.798, según Binance.
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