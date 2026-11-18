El dólar blue opera a $1.585 para la compra y a $1.605 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 18 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.552 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 18 de noviembre El dólar CCL opera a $1.696,41 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 9.3%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 18 de noviembre El dólar MEP opera a $1.600,51 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 18 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.047,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 18 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.687. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 18 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.270, según Binance.