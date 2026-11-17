El blue cerró en $1.545 y volvió a achicar la distancia frente al mayorista. Depositphotos

El dólar oficial minorista cerró a $1.525 para la compra y a $1.575 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.576,01 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 17 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.552.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 17 de noviembre El dólar blue cerró a $1.585 para la compra y a $1.605 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 17 de noviembre El dólar CCL cerró a $1.689,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.8%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 17 de noviembre El dólar MEP cerró a $1.594,58 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 17 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.047,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 17 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.690,96. Valor de Bitcoin hoy, martes 17 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.703, según Binance.