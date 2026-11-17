La autoridad monetaria adquirió u$s74 millones y elevó el saldo positivo de noviembre a u$s330 millones. Las reservas se recuperaron hasta los u$s49.741 millones, pese a la caída del oro, mientras el mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal y los dólares financieros volvieron a subir.

El BCRA aceleró las compras de dólares a u$s74 millones y las reservas aumentaron u$s277 millones, pese a la caída del oro, mientras el mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal.

El Banco Central (BCRA) aceleró este martes 17 de noviembre las compras de dólares en el mercado oficial de cambios , al adquirir u$s74 millones, más del doble de los u$s33 millones registrados durante la jornada anterior. En paralelo, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s277 millones , hasta los u$s49.741 millones, y volvieron a acercarse al umbral de los u$s50.000 millones, pese a una nueva caída en la cotización del oro.

La mejora se produjo en un mercado con un volumen reducido, donde se negociaron apenas u$s361,4 millones en el segmento de contado, frente a los aproximadamente u$s348 millones del lunes. En este contexto, las compras del Central representaron cerca del 20% del total operado , más del doble de su participación en la rueda anterior, cuando había absorbido alrededor del 9%.

La mayor participación oficial permitió elevar las adquisiciones acumuladas de noviembre a u$s330 millones , de los cuales u$s107 millones corresponden a las primeras dos jornadas de esta semana. El promedio diario de compras aumentó a u$s37 millones, por encima de los u$s22 millones registrados en septiembre, aunque todavía por debajo de los u$s66 millones de octubre. En el acumulado de 2026, el saldo comprador alcanzó los u$s16.298 millones.

Por otra parte, el incremento de las reservas no respondió exclusivamente a las compras oficiales ni a movimientos favorables de valuación . El oro retrocedió 0,10%, con un impacto negativo estimado de u$s30 millones, mientras que el índice dólar bajó 0,07%. A su vez, el euro avanzó 0,05%, la libra se apreció 0,20% y el yen ganó 0,08%, mientras que el yuan perdió 0,03%.

La aceleración de las compras oficiales coincidió con una nueva suba del dólar mayorista, que avanzó $1 y cerró en $1.552 , su nivel más alto en términos nominales. En las primeras dos jornadas de la semana, el tipo de cambio acumuló un aumento de $8,50, frente a la estabilidad registrada en igual período de la semana anterior.

La presión compradora se manifestó desde el comienzo de la rueda, cuando el mayorista alcanzó un máximo de $1.554. Sin embargo, la aparición de una mayor oferta durante la mañana moderó la demanda de cobertura y llevó los precios hasta un mínimo de $1.551. Una leve recuperación sobre el cierre dejó la cotización apenas por encima de ese nivel, en una jornada caracterizada por la escasa actividad.

Este comportamiento refleja un mercado en el que la demanda de cobertura mantiene cierta firmeza, pero la oferta disponible permite al BCRA continuar comprando divisas. La coexistencia de compras oficiales y subas del mayorista muestra que la acumulación de reservas no necesariamente requiere una caída del tipo de cambio, sino un excedente de oferta que pueda ser absorbido por la autoridad monetaria.

En paralelo, los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista. El MEP avanzó 1%, hasta $1.600,51, mientras que el contado con liquidación aumentó 0,28%, a $1.691,09. La diferencia entre ambas cotizaciones se redujo al 5,66%, después de haber alcanzado el 9,08% durante la jornada anterior. Por su parte, el blue subió 0,31% y cerró en $1.605, con una brecha de 3,41% respecto del mayorista.

La demanda de cobertura también se reflejó en los futuros, donde se negociaron u$s1.009 millones y la curva avanzó 0,19% en promedio. Los contratos de noviembre y diciembre aumentaron 0,19%, mientras que enero y marzo de 2027 registraron incrementos de 0,22% y 0,27%, respectivamente.

En cuanto a las tasas de interés en pesos, la TAMAR retrocedió de 24,31% a 24,13% nominal anual, mientras que la BADLAR aumentó de 22,44% a 22,69%. Estos movimientos mantienen bajo observación la relación entre los rendimientos en moneda local y las expectativas de depreciación, especialmente ante la mayor demanda de cobertura registrada durante noviembre.

Hacia adelante, la capacidad del Central para sostener las compras dependerá de la continuidad de los flujos comerciales y financieros. La cosecha fina, los ingresos energéticos y las liquidaciones pendientes de deuda corporativa podrían contribuir a reforzar la oferta durante el último tramo del año, mientras que la mayor demanda estacional de pesos podría moderar la dolarización de carteras.