El ingreso disponible volvió a caer en marzo y ya acumula una pérdida del 12% en la era de Javier Milei

Un informe de la consultora Equilibra reveló que el ingreso real registrado de 14,5 millones de trabajadores y jubilados subió apenas 0,1% mensual en marzo, pero el ingreso disponible se redujo 0,4%. La diferencia entre ambos indicadores está en el peso creciente de los gastos fijos.

El ingreso real registrado de 14,5 millones de trabajadores y jubilados subió apenas 0,1% mensual en marzo, pero el ingreso disponible se redujo 0,4%.

A la par de que los servicios públicos aumentan y los salarios suben por debajo de la inflación , el ingreso disponible -es decir, el dinero que queda una vez descontados gastos como alquiler, tarifas, transporte, educación, internet y medicina prepaga- se contrajo en marzo y se ubicó en su nivel más bajo desde el cambio de gobierno .

Durante marzo, los haberes públicos le ganaron a la inflación , aunque los privados y las jubilaciones -tanto mínimas con bono como las no mínimas- volvieron a caer. En ese marco, el ingreso disponible registrado cayó 0,4% mensual y 1,9% interanual (i.a.) , quedando 12% abajo del nivel promedio previo a la transición de gobierno (enero-septiembre 2023), según un informe de Equilibra.

En el último año, todos los grupos mostraron mermas en su ingreso disponible debido a que los gastos fijos aumentaron fuerte durante el tercer mes del año (+5,1%) . De esta manera, los ingresos que menos perdieron fueron los de asalariados privados formales (-0,6% mensual y -0,8% i.a.) y los jubilados que no cobran la mínima (-0,9% mensual y -1,9% i.a.), mientras que las jubilaciones mínimas (que incluye bono) disminuyeron 1,3% mensual y 6,7% i.a.

Pese a que los salarios públicos nacionales se recuperaron en marzo 1,1% -mes estacionalmente alto por suba del salario docente-, cayeron 4% i.a y aún se mantiene 25,9% por debajo del promedio previo al cambio de gestión. Es, por amplio margen, el grupo con mayor deterioro acumulado.

El ingreso real registrado de 14,5 millones de trabajadores y jubilados subió apenas 0,1% mensual en marzo, pero el ingreso disponible se redujo 0,4%. En la comparación interanual, la caída fue aún más marcada: retrocedió 1,9% frente al mismo mes de 2025 y se ubicó 12% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023.

La diferencia entre ambos indicadores está en el peso creciente de los gastos fijos. Mientras la inflación general de marzo fue de 3,4%, los rubros más difíciles de recortar avanzaron 5,1%, muy por encima del índice promedio.

Tal es así, que la canasta de servicios públicos de AMBA que mide el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) aumentó 11,4% mensual. Los incrementos de tarifas en todos los servicios explican el incremento: Transporte fue el rubro con mayor peso, con una suba del 14,8% mensual.

Pluriempleo: la otra cara de la caída de ingresos

La caída del ingreso disponible ayuda a explicar otro fenómeno que gana fuerza en el mercado laboral: el avance del pluriempleo y la búsqueda de ingresos complementarios. Pasó del 8,8% en 2016 al 12,2% en el cuarto trimestre de 2025, según datos del Instituto Gino Germani en base a la EPH de INDEC. Esto implica que casi 1,6 millones de ocupados tienen un empleo complementario.

Tal es así, que cada vez más personas recurren a plataformas de transporte y delivery para sumar dinero y compensar el desfasaje entre ingresos y gastos. El crecimiento de quienes ponen el auto a trabajar refleja que, incluso entre trabajadores formales, el salario principal dejó de ser suficiente para sostener el nivel de vida.

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La multiplicación de tareas aparece como una respuesta cada vez más extendida frente a un mercado de trabajo que no garantiza ingresos que cubran la canasta básica. En ese sentido, la "uberización" del mercado laboral avanza a paso firme. Si bien el pico máximo fue en 2024, durante el año pasado no se redujo drásticamente, ya que funcionan como "colchón" ante la contracción de los ingresos.

De cara al mes de abril, la inflación se desaceleró a 2,6%, aunque los gastos fijos volvieron a crecer por encima del promedio, con un alza de 4,1%. Por este motivo, desde Equilibra señalan que aunque el ingreso real pueda llegar a mostrar una mejora, todavía no está claro si el ingreso disponible logrará recuperarse.