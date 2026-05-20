Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 20 de mayo

El dólar blue opera a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 20 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.398 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 20 de mayo El dólar CCL opera a $1.490,48 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.6%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 20 de mayo El dólar MEP opera a $1.433,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 20 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 20 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.483,09, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 20 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s76.605, según Binance.