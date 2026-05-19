Efecto guerra: la inflación mayorista saltó al 5,2% en abril, máximo en más de dos años + Agregar ámbito en









La aceleración del IPIM fue explicada principalmente por las subas en petróleo y gas, derivadas del conflicto en Medio Oriente, que provocó el cierre del Estrecho de Ormuz.

Los precios mayoristas del petróleo y del gas en Argentina se elevaron 22,9% en abril. Depositphotos

La inflación mayorista saltó al 5,2% en abril, la cifra más elevada desde marzo de 2024. Los números del mes en cuestión reflejaron de lleno el impacto de la guerra de Medio Oriente en los precios de la energía.

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Según lo informado este martes por el INDEC, el aumento general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) fue explicado en su mayor parte por un alza del 9,8% en los productos primarios de origen nacional. Dentro de estos, resaltó un extraordinario ascenso del 22,9% en la división de petróleo y gas.

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