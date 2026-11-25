El dólar oficial subió y se ubica este miércoles 25 de noviembre en los $1.593 para la venta en el segmento mayorista, mientras el dólar blue saltó hasta los $1.700 para la venta y El CCL llegó a superar los $1.800, aunque cerró debajo de ese nivel. Así, anotaron nuevos máximos nominales a nivel intradiario.

Los ADRs y los bonos soberanos en dólares operaron con caídas generalizadas el martes, en una jornada marcada por la cautela de los inversores y la persistente volatilidad de los mercados internacionales. En ese contexto, el riesgo país saltó a su máximo anual y rozó los 1.100 puntos básicos.

El dato más relevante de la jornada fue que la actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre y Argentina entró en recesión técnica. De acuerdo con el relevamiento difundido por el Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica de septiembre de 2026 retrocedió 1,2% respecto al mismo mes de 2025, mientras que en la serie desestacionalizada avanzó 1,1% contra agosto, dato que no logró evitar el balance negativo para el tercer trimestre.