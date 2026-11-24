La autoridad monetaria se mantuvo al margen de la rueda, mientras las reservas se desplomaron u$s618 millones y quedaron en u$s48.744 millones, afectadas parcialmente por el oro. El dólar mayorista saltó $13 y alcanzó un nuevo máximo niminal, en medio de una fuerte demanda de cobertura.

El Banco Central (BCRA) completó este martes 24 de noviembre su segunda jornada consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial de cambios , en un escenario de renovada presión cambiaria y fuerte incremento de la demanda de cobertura. En paralelo, las reservas internacionales brutas registraron una caída de u$s618 millones, la segunda más importante del mes, y retrocedieron hasta los u$s48.744 millones , su menor nivel en más de un mes.

La interrupción de las compras se produjo después de una racha de nueve ruedas consecutivas con saldo positivo, que había terminado el viernes pasado. Desde entonces, la mayor demanda privada de divisas redujo el excedente disponible para la autoridad monetaria, que comenzó la semana corta sin incorporar nuevos dólares pese al fuerte incremento del volumen negociado.

En efecto, durante la jornada se operaron u$s801,3 millones en el segmento de contado , frente a los u$s594,6 millones del viernes. Sin embargo, la mayor actividad no se tradujo en una recuperación de la oferta neta, ya que los pedidos de cobertura y las necesidades de pagos al exterior absorbieron los ingresos disponibles.

De esta manera, las compras acumuladas de noviembre permanecieron en u$s344 millones , mientras que el saldo positivo de 2026 se mantuvo en u$s16.312 millones. El promedio diario de adquisiciones retrocedió a u$s26 millones, considerablemente por debajo de los u$s66 millones registrados en octubre, aunque todavía por encima de los u$s22 millones de septiembre.

La falta de compras coincidió con un fuerte deterioro de las reservas, afectadas parcialmente por la cotización de los activos internacionales. El oro retrocedió 2,75% y provocó una pérdida estimada de u$s230 millones , equivalente a algo más de un tercio de la caída total del stock.

En contraste, el dólar se debilitó a escala global, con una baja de 0,50% del índice DXY. El euro se apreció 0,60%, la libra avanzó 0,64% y el yen perdió 0,11%, mientras que el yuan permaneció estable.

El dólar mayorista alcanzó nuevos máximos y se intensificó la demanda de cobertura

La ausencia de compras del BCRA coincidió con un salto de $13 del dólar mayorista, que cerró en $1.593, después de alcanzar un máximo intradiario de $1.595. La cotización profundizó así la tendencia alcista de la semana anterior, cuando había acumulado un incremento de $36,50, el mayor desde junio.

La presión compradora se manifestó desde el comienzo de la jornada, cuando el mayorista abrió en $1.584,50, ya por encima del cierre del viernes. A medida que avanzaron las operaciones, los pedidos de cobertura y las necesidades de pagos al exterior impulsaron aumentos escalonados, mientras que una recuperación marginal de la oferta sobre el final apenas permitió moderar la cotización.

El incremento de la actividad también se trasladó al mercado de futuros, donde se negociaron u$s1.866 millones, más del doble del volumen operado en contado. La elevada operatoria coincidió con la proximidad de los vencimientos de fin de mes y el cierre de posiciones vinculadas al dólar, factores que intensificaron la búsqueda de cobertura.

El comportamiento también se produjo en un contexto regional complejo, marcado por la volatilidad de las monedas emergentes y la depreciación acumulada del real brasileño. Aunque el dólar se debilitó globalmente durante la jornada, la incertidumbre financiera regional continuó condicionando las decisiones de cobertura en el mercado argentino.

En paralelo, las tasas de interés en pesos registraron una recuperación. La TAMAR aumentó de 23,44% a 23,75% nominal anual, mientras que la BADLAR avanzó de 22,13% a 22,50%. Sin embargo, el incremento de los rendimientos no alcanzó para contener la demanda de divisas, en una jornada en la que la cobertura cambiaria volvió a ganar protagonismo.

La dinámica de las últimas ruedas también reabrió los interrogantes sobre la estrategia de intervención oficial. Según estimaciones privadas, el BCRA había utilizado recientemente futuros y títulos dólar linked para moderar las presiones sobre el mercado, aunque no existen datos confirmados que permitan establecer la magnitud de esas operaciones durante este martes.

Hacia diciembre, la mayor demanda estacional de pesos, la cosecha fina y los ingresos provenientes de exportaciones energéticas podrían contribuir a mejorar las condiciones para retomar las compras. Sin embargo, las necesidades financieras del Tesoro y los vencimientos de deuda previstos para enero de 2027 continuarán condicionando la disponibilidad de divisas.