El real brasileño blue cotiza a $284,72 para la compra y a $288,11 para la venta.
Real blue: a cuánto operó este martes 24 de noviembre
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
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El real brasileño paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
El real oficial marcó los $246 para la compra y a $276 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, se ubicó a un valor de $358,80.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 24 de noviembre
El dólar oficial minorista cerró a $1.565 para la compra y a $1.615 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.617,08 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.593.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 24 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.670 para la compra y a $1.690 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 24 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.794,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 12.6%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 24 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.689,77 y la brecha con el dólar oficial es de 6.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 24 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.099,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 24 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.779,22.
Valor de Bitcoin hoy, martes 24 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.792, según Binance.
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