Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.565 para la compra y a $1.615 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.619,10 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.593.

El dólar blue cotiza a $1.680 para la compra y a $1.700 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.795,98 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 12.7% .

El dólar MEP cotiza a $1.690,64 y la brecha con el dólar oficial es de 6.1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 25 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.099,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 25 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.779,43.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 25 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s59.171, según Binance.