El dólar oficial minorista cotiza a $1.565 para la compra y a $1.615 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.619,10 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 25 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 25 de noviembre
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El dólar no da tregua: el oficial llegó a $1.615 en el Banco Nación, mientras el CCL se disparó y cerró cerca de $1.800
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 25 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.593.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 25 de noviembre
El dólar blue cotiza a $1.680 para la compra y a $1.700 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 25 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.795,98 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 12.7%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 25 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.690,64 y la brecha con el dólar oficial es de 6.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 25 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.099,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 25 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.779,43.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 25 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s59.171, según Binance.
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