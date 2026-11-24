La actividad económica cayó 1,2% interanual y acumuló su tercer mes consecutivo de retroceso en esa medición. El deterioro de la industria, el comercio y la intermediación financiera plantea nuevos desafíos para la recuperación de cara a 2027.

La economía cerró el tercer trimestre en terreno negativo, en medio de la persistente debilidad de la industria y el comercio.

La economía argentina cerró el tercer trimestre del año en terreno negativo , pese a que en septiembre registró una recuperación superior a la prevista por las consultoras privadas. Los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anticipan que la actividad económica encadenó dos trimestres consecutivos de contracción, lo que configuraría una recesión técnica.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento del 1,1% mensual en septiembre , en la medición desestacionalizada, aunque cayó un 1,2% respecto del mismo mes de 2025. De esta manera, acumuló tres meses consecutivos de contracción interanual y una expansión del 1% en los primeros nueve meses de 2026.

El repunte mensual superó las estimaciones de consultoras privadas, que proyectaban avances del 0,5% y del 0,1%, respectivamente. Sin embargo, resultó insuficiente para recuperar el terreno perdido durante el trimestre. A su vez, la serie tendencia-ciclo no registró variaciones respecto de agosto , lo que refleja la persistencia del estancamiento económico.

De acuerdo con un cálculo sobre la serie desestacionalizada del EMAE, la actividad económica se contrajo aproximadamente un 1,8% durante el tercer trimestre respecto del segundo , cuando el Producto Bruto Interno (PBI) ya había registrado una caída del 0,6% frente a los primeros tres meses del año.

Si bien en el debate económico se denomina "recesión técnica" a la caída del PBI desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos, la confirmación de este escenario quedará sujeta a la publicación del informe de avance del nivel de actividad del tercer trimestre, prevista para el próximo 16 de diciembre .

En este contexto, el INDEC aclaró que no es función del organismo determinar si la economía se encuentra en recesión. "La identificación de una recesión requiere evaluar múltiples dimensiones de la actividad económica, no un único indicador", precisaron.

El organismo citó como referencia al National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos, que evalúa la profundidad, la duración y la extensión sectorial de la contracción a partir de indicadores como el empleo, los ingresos reales, el consumo y la producción industrial. Asimismo, dada la volatilidad de la economía argentina, recomendó analizar en conjunto las series original, desestacionalizada y de tendencia-ciclo.

Por otro lado, el último informe del INDEC introdujo revisiones al alza en las mediciones de julio y agosto. La caída del primero pasó del 2,8% al 2,5%, mientras que el crecimiento del segundo fue revisado del 0,1% al 0,4%.

No obstante, Federico Filippini, Head of Research & Strategy de Adcap Grupo Financiero, explicó que estas correcciones modificaron la distribución de la contracción entre el segundo y el tercer trimestre, pero no alteraron el diagnóstico general.

Según el especialista, con la serie anterior, el repunte de septiembre habría implicado una caída trimestral del 2,4%. Sin embargo, las mediciones de abril a junio también fueron revisadas a la baja, por lo que el EMAE ahora arroja una contracción del 1% para el segundo trimestre, frente al retroceso del 0,6% que había informado el INDEC en su estimación del PBI. "Parte de la caída simplemente se corrió un trimestre hacia atrás", explicó Filippini.

Así, pese a la recuperación de septiembre, la actividad económica se ubica un 2,8% por debajo del máximo alcanzado en marzo de este año y un 2,4% por debajo del nivel de diciembre de 2025. En paralelo, el crecimiento acumulado se redujo del 2,2% en el primer semestre al 1% en los primeros nueve meses del año.

El crecimiento de la minería y la energía no alcanza para compensar la caída del mercado interno

Detrás del deterioro de los indicadores agregados persiste una marcada heterogeneidad en el desempeño de las distintas actividades productivas. De los 15 sectores que componen el EMAE, apenas cinco registraron mejoras interanuales durante septiembre, mientras que los diez restantes exhibieron retrocesos.

La explotación de minas y canteras volvió a liderar el crecimiento, con una expansión del 11,1% interanual. Le siguieron electricidad, gas y agua (4%), construcción (3,5%), hoteles y restaurantes (3,4%) y servicios sociales y de salud (0,7%).

Los primeros tres sectores fueron, además, los de mayor incidencia positiva sobre el indicador, al aportar en conjunto 0,6 puntos porcentuales a su variación interanual.

Del otro lado, las mayores caídas se registraron en la pesca (-48,6%) y la intermediación financiera (-11,5%). Ambos sectores, junto con la industria manufacturera (-1,8%), le restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

La debilidad también se extendió al comercio mayorista y minorista, que retrocedió un 2,2%, y a la actividad agropecuaria, que cayó un 2%. En particular, tanto la industria como el comercio acumularon tres meses consecutivos de contracción interanual.

El contraste entre el dinamismo de la actividad hidrocarburífera y minera y el deterioro de los sectores vinculados al mercado interno expone las dificultades para que el crecimiento de las actividades exportadoras se traduzca en una mejora generalizada del empleo y los ingresos.

Recesión técnica y deterioro de las expectativas: los desafíos de cara a 2027

El deterioro de la actividad económica a lo largo de 2026 llevó a los analistas privados a recortar considerablemente sus expectativas de crecimiento. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) correspondiente a octubre, el mercado proyecta una expansión del PBI del 0,7% para este año, frente al 3,2% que anticipaba en enero y lejos del 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

Tras conocerse el dato de septiembre, Adcap Grupo Financiero redujo su proyección de crecimiento para 2026 del 1,7% al 0,7%, en línea con las expectativas relevadas por el BCRA.

"El rebote es real, pero parcial. La actividad de septiembre todavía se ubica 1,0% por debajo de junio y 2,4% por debajo de diciembre de 2025", sostuvo Filippini, quien advirtió que la serie tendencia-ciclo permanece prácticamente inmóvil desde febrero. "Es una economía estancada, no una que esté dando vuelta la página", agregó.

Pese a este diagnóstico, la recuperación de septiembre mejora las perspectivas para el cierre del año, al dejar un arrastre estadístico positivo del 0,9% para el cuarto trimestre. Esto implica que, aun sin nuevas mejoras mensuales entre octubre y diciembre, la actividad registraría un crecimiento respecto del trimestre anterior.

Desde la consultora Outlier, que en un informe previo a la publicación del EMAE anticipaba una recuperación mensual cercana al 1% en septiembre, plantearon que un resultado en línea o por encima de esa estimación permitiría aspirar a un mejor desempeño anual que el previsto por el mercado, siempre que la actividad mantuviera una dinámica favorable durante el último trimestre.

El argumento de la consultora se apoya en que la economía comenzó 2026 con un nivel de actividad superior al promedio de 2025, lo que le permitía registrar un crecimiento en la comparación anual incluso sin experimentar nuevas mejoras mensuales. Sin embargo, las contracciones del segundo y tercer trimestre redujeron ese margen. Con un repunte en septiembre superior al previsto por Outlier, una recuperación durante los últimos meses del año podría compensar parte de ese deterioro y elevar el crecimiento anual por encima del 0,7% proyectado por el mercado.

Más allá de la posibilidad de cerrar 2026 con un mejor resultado, el desafío para el Gobierno de cara a las elecciones de 2027 será transformar el repunte estadístico en una recuperación sostenida de la actividad. Para ello, será fundamental que el crecimiento se extienda a los sectores vinculados al mercado interno, donde la recomposición del poder adquisitivo de los salarios, el acceso al crédito y la recuperación de la inversión tendrán un papel central.