Las reservas del BCRA subieron casi u$s1.500 millones en seis ruedas y marcaron un nuevo máximo desde 2019

El stock bruto avanzó otros u$s136 millones y llegó a u$s50.912 millones, aunque el Central compró apenas u$s9 millones en el mercado oficial. La mejora de las reservas volvió a convivir con un ritmo de acumulación muy débil y con mayor presión cambiaria por cobertura de fin de mes.

Las reservas subieron por el impulso del oro, pero el BCRA mantuvo un ritmo de compras muy bajo.

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este martes 25 de agosto y acumularon una mejora de casi u$s1.500 millones en las últimas seis ruedas , impulsadas principalmente por el rally del oro y por factores de valuación. En la jornada, el stock bruto avanzó u$s136 millones y cerró en u$s50.912 millones , el nivel más alto de los últimos 7 años.

Sin embargo, la mejora del balance volvió a contrastar con una compra mínima en el mercado oficial. La autoridad monetaria adquirió apenas u$s9 millones , en una rueda con u$s418 millones operados, por lo que absorbió solo el 2% del volumen negociado . Así, el BCRA encadenó 19 ruedas con saldo positivo, pero mantuvo una intervención muy por debajo del objetivo del programa de acumulación.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s486 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.813 millones . Aun así, el promedio diario del mes cayó a u$s30 millones , lejos de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

En la rueda, el oro subió 0,50% y habría aportado cerca de u$s20 millones al valor contable de las reservas. Sin embargo, en la semana el impulso alcista del metal habría permito aumentar la valuación de las reservas más u$s500 millones . A su vez, el dólar global retrocedió 0,09%, mientras que el euro y la libra avanzaron 0,10%, y el yuan se apreció 0,02%. En cambio, el yen cayó 0,06%.

En el frente cambiario , el dólar mayorista subió 0,10% y cerró en $1.511,50 para la venta, con lo que alcanzó un nuevo máximo nominal. Según Gustavo Quintana , la divisa volvió a operar demandada, aunque con un recorrido acotado por intervenciones oficiales.

Los máximos se registraron al inicio, en $1.512, mientras que una mejora inducida de la oferta llevó la cotización a mínimos de $1.510 durante la media mañana. Luego, sobre el cierre, el precio volvió a acomodarse apenas por debajo de los máximos de la rueda.

Quintana señaló que, en los primeros dos días de la semana, el mayorista subió $12,50, por encima de los $9,50 registrados en igual período de la semana anterior. Además, vinculó la presión compradora con el cierre de posiciones de fin de mes, los pagos al exterior y el fixing de un bono dólar linked que toma como referencia el valor del mayorista.

Entre los dólares alternativos, el MEP cerró casi sin cambios en $1.538,74, mientras que el contado con liquidación bajó 0,47% hasta $1.592,80. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.565. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 3,54%, mientras que el canje se ubicó en 3,51%.

Tasas más bajas y licitación clave

La presión cambiaria se dio en paralelo con una nueva compresión de tasas. En este contexto, la TAMAR bajó de 25,31% a 25,06%, mientras que la BADLAR retrocedió de 24,13% a 23,63%. Ese movimiento acompañó la baja que también se observó en las tasas de muy corto plazo, en un contexto en el que el Gobierno busca ponerle un techo al costo del dinero.

Según PPI, esa estrategia cambió el equilibrio reciente entre tasas y dólar. Al permitir una baja de los rendimientos en pesos, el Gobierno también abrió espacio para una mayor presión cambiaria, que terminó llevando al mayorista por encima de la barrera virtual de $1.500.

En ese marco, la licitación del Tesoro aparece como una prueba relevante. En este sentido, desde PPI señalaron que, tras varios meses de búsqueda de mayor duration, esta vez la oferta podría concentrarse en instrumentos cortos, con el objetivo de sostener un rollover cercano al 100% y evitar una presión adicional sobre el mercado cambiario.

La atención también estará puesta en el fixing de la D31G6, previsto para este miércoles. Según la sociedad de bolsa, vencen u$s2.595 millones, el mayor monto de la era Milei. Por eso, el mercado seguirá de cerca si el BCRA logra sostener compras, administrar la demanda de cobertura y evitar nuevas tensiones sobre el dólar mayorista.

En futuros, la curva operó casi estable, con una suba general de 0,02%. Agosto y septiembre avanzaron 0,03%, mientras que diciembre cayó 0,03%. Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 0,84% mensual, equivalente a 10,06% anualizado, y septiembre se ubicó en 1,62%, o 19,45% anualizado.

Así, la jornada dejó una mejora nominal de reservas, pero también una señal de tensión en el programa cambiario. El BCRA sostiene el stock en máximos gracias al oro, aunque compra poco, absorbe solo 2% del mercado y enfrenta una demanda que vuelve a crecer con el fin de mes y el vencimiento dólar linked.