El dólar blue cayó a $1.560 y redujo la brecha con el oficial

El dólar blue cayó $5 este martes 25 de agosto. Depositphotos

El dólar blue cayó $5 este martes 25 de agosto, por lo cual se redujo la brecha con el tipo de cambio oficial, a mínimos de casi dos semanas. Ocurrió luego de un inicio de semana caliente.

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El tipo de cambio informal cedió a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El spread con el mayorista bajó así al 3,2%, el valor más acotado desde el 13 de agosto.

El blue venía de comenzar la semana con un salto de $15 (+1%), en sintonía con el oficial que finalmente superó la barrera de los $1.500 y con el CCL, que perforó los $1.600. La mayor presencia oficial para inyectar liquidez al sistema empezó a alimentar la expectativa de tasas más bajas y estables, aunque con el efecto colateral de reducir el atractivo de las colocaciones en moneda local y aumentar la búsqueda de cobertura cambiaria.

La semana pasada se verificó un incremento en la participación del BCRA en el mercado de futuros, mientras que esta semana comenzó con una fuerte actividad en la oferta de cobertura vía bonos dólar linked, aunque esto último tiene mucho que ver con el "fixing" de este miércoles, cuando se fijará el precio del tipo de cambio al cual se pagarán los vencimientos de fin de mes, lo cual suele venir acompañado de una mayor demanda de los inversores.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 25 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.511,50 para la venta. Valor del CCL hoy, martes 25 de agosto El dólar CCL cerró a $1.601,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%. Valor del dólar MEP hoy, martes 25 de agosto El dólar MEP cerró a $1.538,71 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 25 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989. Cotización del dólar cripto hoy, martes 25 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.595,70, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 25 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s79.135, según Binance.