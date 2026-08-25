Wall Street adelanta un rebote en la previa, mientras la baja del petróleo modera la volatilidad en los bonos

Las bolsas mundiales suben gracias al repunte de los fabricantes de chips, y la caída de los rendimientos de los bonos sumó apoyo tras el desplome del crudo Brent por debajo de los u$s90 por barril.

¿Cuáles son las claves de Wall Street en la jornada?

Los mercados globales de acciones recuperan la calma este martes, ya que los inversores restaron importancia a los planes de Estados Unidos de ampliar las sanciones contra Irán y comenzaron a prepararse para los resultados del miércoles de Nvidia , la empresa más valiosa del mundo.

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , había advertido el lunes a los países que cortaran sus vínculos financieros con Irán o se enfrentarían a sanciones secundarias, en lo que se había denominado el "Día D económico" , pero el Departamento del Tesoro no llegó a imponer sanciones.

Esto provocó un modesto retroceso durante la noche tanto en los precios del petróleo como en los rendimientos de los bonos gubernamentales de referencia.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2,6% hasta u$s82,4 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 3%, hasta los u$s88,14 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — muestran caídas generalizadas, destacándose el caso de los bonos a 10 años (-0,9%).

En el mercado de divisas, el índice dólar (DXY) también subió ligeramente frente al euro y el yen japonés, con un incremento de 0,4%.

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,47% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,81%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,47% al alza.

El sector tecnológico, que domina en gran medida los índices bursátiles mundiales, estaba en vilo esperando los resultados de Nvidia el miércoles. Los inversores son conscientes de lo difícil que será para el fabricante de chips cumplir con las altas expectativas.

En la previa, las acciones con mayores subas del S&P 500 son Emerson (+4%), Zebra (+4%) y Old Dominion Freig (+4%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Motorola (-6%), WW Grainger (-5%) y EPAM Systems (-5%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,42%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,74% y el CAC francés acompaña con 0,31%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,11%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,02%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,19%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,68% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,50%.