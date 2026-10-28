Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 28 de octubre

El dólar mayorista descendió a $1.537 el martes, y borró parte del ascenso que había tenido en el inicio de semana tras los coletazos del balotaje en Brasil en los mercados financieros. El CCL y el MEP también se replegaron, mientras que el blue se mantuvo en $1.575.
El FMI alerta sobre riesgos fiscales por la suba de las tasas
Un estudio reciente del organismo concluye que el aumento de los rendimientos soberanos y, por ende, de los costos de endeudamiento, está incrementando las presiones fiscales en un momento de elevada deuda, lo que hace que la consolidación creíble sea más urgente.
Por Jorge Herrera