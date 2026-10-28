Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 28 de octubre

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 28 de octubre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.559,94 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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