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28 de octubre 2026 - 08:41

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 28 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista descendió a $1.537 el martes, y borró parte del ascenso que había tenido en el inicio de semana tras los coletazos del balotaje en Brasil en los mercados financieros. El CCL y el MEP también se replegaron, mientras que el blue se mantuvo en $1.575.

En la misma línea, los bonos rebotaron con fuerza, por lo cual el riesgo país volvió a la zona de los 750 puntos básicos. Por el contrario, las acciones siguieron presionadas, con los ADRs operando dispares y el MSCI Merval en "rojo".

Este miércoles, la Reserva Federal de EEUU dará a conocer la decisión de tasa de política monetaria.

El FMI alerta sobre riesgos fiscales por la suba de las tasas

Un estudio reciente del organismo concluye que el aumento de los rendimientos soberanos y, por ende, de los costos de endeudamiento, está incrementando las presiones fiscales en un momento de elevada deuda, lo que hace que la consolidación creíble sea más urgente.

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Con un ticket mínimo de entrada de $1.000 y pagos trimestrales de rentas en dólares, el instrumento ya suma más de 10.000 inversores. Las claves de un modelo probado a nivel global que busca capturar el potencial de apreciación del metro cuadrado porteño en comparación con las capitales de la región.

Por Juan Carlos Cáceres

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 28 de octubre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.559,94 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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