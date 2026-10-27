Presupuesto 2027: el Gobierno acepta cambios y negocia con el PRO para conseguir dictamen Por Déborah de Urieta + Agregar ámbito en









La Libertad Avanza se apresta a dictaminar la “ley de leyes” este miércoles en Diputados. Para hacerse de las firmas, le haría modificaciones a la versión original, como la supresión de los artículos de Discapacidad que generaron fuerte polémica. A horas de pasar el texto a la firma, el PRO presenta un listado de pedidos.

Los principales aliados a LLA le hacen una serie de pedidos a Menem. Diputados

El debate del Presupuesto 2027 entra en su etapa final. Luego de una serie de reuniones informativas, de las que no participó ningún ministro, La Libertad Avanza se apresta a dictaminar la “ley de leyes” este miércoles en Diputados. El oficialismo aceptaría cambios para hacerse de las firmas. Entre ellos, suprimiría los artículos de Discapacidad que generaron fuerte polémica. A horas de pasar el texto a la firma, el PRO le presenta un listado de pedidos al presidente de la Cámara, Martín Menem. La iniciativa se llevaría al recinto recién el 18 de noviembre, por lo que se descuenta que habrá sesiones extraordinarias.

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Pasadas las 11 del martes, la comisión de Presupuesto que preside “Bertie” Benegas Lynch se reunió para recibir a los últimos expositores que envió el Poder Ejecutivo para defender la “ley de leyes”. Dijeron “presente” el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, ambos del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger.

La comisión de Presupuesto celebró su última reunión informativa. De esta manera, a más de un mes del envío del proyecto, ningún ministro defendió la letra chica del Presupuesto. Incluso cuando la oposición pidió en más de una oportunidad que, de mínima, asista el ministro de Economía y autor de la iniciativa, Luis Caputo. Los pedidos cayeron en saco roto: por tercer año consecutivo, y a contramano de la tradición legislativa, el funcionario jamás participó de ningún debate en comisión.

Así las cosas, este miércoles a las 14 la comisión se reunirá y las intenciones del oficialismo es pasar el dictamen a la firma. Así lo anunció Benegas Lynch cuando se puso en marcha el debate en comisión, semanas atrás. Ahora bien, el despacho del dictamen está en manos de los aliados al gobierno de Javier Milei, con el PRO y la UCR a la cabeza. Es que, sin ellos, La Libertad Avanza no tiene garantizadas las firmas.

Los pedidos del PRO Según pudo saber Ámbito, el partido que conduce Mauricio Macri le enviará este martes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con una serie de pedidos, antes de estampar su firma en el dictamen. Por caso, que se reduzca el impuesto a los combustibles, un reclamo que vienen haciendo los gobernadores de todos los espacios políticos. También solicitan la publicación de inversiones, plazos y tarifas, junto con informes trimestrales al Congreso sobre el avance de las obras y el costo fiscal de los beneficios otorgados, a fin de que se garantice la transparencia en las concesiones viales.

Otro reclamo histórico del PRO –que se cayó en el Presupuesto 2026– es que se regularicen las transferencias de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con un pedido para que el Ejecutivo autorice las operaciones de financiamiento de la Ciudad. Además, entre los pedidos, el PRO pediría que la “ley de leyes” incorpore el régimen antievasión de billeteras virtuales. Asimismo, en la nota dirigida a Menem, y que llevaría la firma de Ritondo, se solicita reducir el IVA de los huevos y sus derivados a la mitad. Según pudo saber Ámbito, esos cambios emanan de legisladores del PRO, autoridades del partido y gobernadores amarillos. Y se presentan en medio de las tratativas para llegar a un acuerdo electoral de cara a las elecciones del año que viene. Ritondo le presentará una nota a Menem con los cambios que piden para acompañar el Presupuesto. Además de los pedidos del bloque que conduce Cristian Ritondo, el grueso de las bancadas solicitaron al oficialismo que se suprima del texto original los artículos que desmantelan los derechos al colectivo de Discapacidad contemplados en la Emergencia impulsada por la oposición. Según fuentes libertarias, esos artículos serán quitados, mientras que se incorporarían los fondos establecidos en la “propuesta superadora” que impulsó el oficialismo en Diputados y que fue aprobada de manera casi unánime en la Cámara baja la semana pasada. Por el Presupuesto, habría extraordinarias Ahora bien, si el oficialismo logra dictaminar el Presupuesto 2027, el texto se llevará al recinto recién a mediados de noviembre. Según anticipó Benegas Lynch cuando hizo público su plan de trabajo, en el arranque del debate, la sesión sería el 18 de noviembre. Es que se esperan días de baja intensidad en el Congreso por dos motivos: la visita del papa León XIV y las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Se espera que un grupo nutrido de legisladores, con el libertario incluido, viajen al país que preside Donald Trump, para participar de la jornada. De esta manera, se da por descontado que Javier Milei llamará a extraordinarias, para que el Senado pueda darle sanción definitiva al Presupuesto 2027.