Cerraron los comicios en Israel: el partido de Netanyahu se perfila como el más votado, pero no lograría la mayoría para gobernar

Las elecciones legislativas cerraron con una participación récord, aunque los sondeos a boca de urna no dieron un ganador claro. El bloque oficialista obtendría 50 bancas, frente a las 52 de la oposición, y se abre un escenario de negociaciones.

El partido de Netanyahu se perfila como el más votado, pero no lograría la mayoría para gobernar.

Las elecciones legislativas en Israel cerraron este martes sin un ganador claro, según los sondeos a boca de urna, en una jornada marcada por una participación récord y por las denuncias del primer ministro, Benjamin Netanyahu , sobre presuntas irregularidades electorales.

El Likud , el partido del mandatario, se perfilaba como la fuerza más votada, con 24 bancas . Sin embargo, las proyecciones indicaban que el oficialismo obtendría 50 escaños , mientras que el bloque opositor encabezado por el centrista Gadi Eisenkot alcanzaría los 52 . Ninguno de los dos espacios llegaría a los 61 escaños necesarios para formar una mayoría en la Knesset, el Parlamento israelí, compuesto por 120 miembros.

De acuerdo con los sondeos, Yashar, la fuerza liderada por Eisenkot, obtendría 22 bancas . A su vez, los partidos de mayoría árabe sumarían otros 18 escaños : 11 para la Lista Conjunta y siete para Ra’am. La distribución anticipaba negociaciones complejas para definir la próxima composición del gobierno, a la espera de los resultados oficiales.

Los primeros datos generaron festejos en la sede de Yashar, en Tel Aviv, donde los seguidores de Eisenkot celebraron la ventaja proyectada para el bloque opositor, aunque las cifras no le garantizaban una mayoría parlamentaria.

Las elecciones legislativas cerraron con una participación récord, aunque los sondeos a boca de urna no dieron un ganador claro.

La participación electoral alcanzó el 74,3% del padrón dos horas antes del cierre de las urnas, frente al 66,3% registrado a la misma hora durante las elecciones de 2022, según el Comité Electoral Central.

Los comicios representan la primera votación legislativa desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, un acontecimiento que marcó un punto de inflexión en la política y la seguridad israelíes.

Netanyahu denunció un intento de fraude electoral

En medio de la jornada electoral, Netanyahu denunció que tres integrantes de un partido de mayoría árabe estaban “tratando de robar las elecciones”.

Según el primer ministro, los tres fueron detenidos en el sur del país con sobres llenos de dinero. Las autoridades electorales indicaron que los arrestos se produjeron cerca de los domicilios de los implicados, quienes todavía no habían llegado a los centros de votación. Además, calificaron el episodio como un “caso aislado” que permanece bajo investigación. La policía describió el hecho como un presunto intento de soborno electoral.

Netanyahu, líder del Likud, había votado durante la jornada y aprovechó la ocasión para convocar a sus seguidores a participar. “¡Esta es una llamada de emergencia para los votantes del Likud! Hoy nadie se queda en casa. En juego está el futuro de nuestro Estado judío: un gobierno de derecha fuerte o un gobierno de izquierda apoyado por los partidos árabes”, afirmó.

Más tarde, volvió a insistir en la necesidad de movilizar a su electorado: “Votantes de derechas, queridos votantes del Likud, ante los intentos de socavar la integridad de las elecciones, debemos salir a votar en masa”.

A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, Israel no tiene veda electoral, por lo que los candidatos pudieron convocar a sus votantes durante toda la jornada para incentivar la participación.