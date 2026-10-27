Domingo Cavallo criticó a Javier Milei y pidió liberar la compra y venta de dólares

El exministro comparó la intervención oficial con los controles de Guillermo Moreno y cuestionó las restricciones para las empresas. También reclamó extender los beneficios del RIGI a toda la economía.

Domingo Cavallo cuestionó las restricciones cambiarias para las empresas y pidió extender los beneficios del RIGI al resto de la economía.

Domingo Cavallo y Emmanuel Álvarez Agis cuestionaron la política cambiaria del Gobierno , aunque propusieron salidas opuestas. Mientras el exministro de Economía reclamó eliminar las restricciones que siguen vigentes para las empresas, el exviceministro consideró que la apertura fue excesiva y pidió restablecer el cepo para las personas.

Cavallo apuntó contra la intervención sobre el dólar y la comparó con los controles del exsecretario de Comercio Interior: “Manejan el tipo de cambio como Moreno manejaba los precios” , afirmó durante una entrevista en Ahora Play.

El economista también objetó la secuencia elegida para flexibilizar las restricciones. “Haber desmontado el cepo como lo desmontaron, primero para las personas, pero manteniéndolo para las empresas, es una burrada ”, sostuvo.

El exministro centró parte de sus críticas en las obligaciones que enfrentan los exportadores. Según planteó, esas regulaciones contradicen el discurso liberal de Javier Milei y limitan la disponibilidad de los ingresos obtenidos por las ventas al exterior.

Domingo Cavallo afirmó que Javier Milei tiene “una confusión conceptual muy grande” y cuestionó las restricciones que mantiene para los exportadores.

“Milei tiene una confusión conceptual muy grande” , afirmó. Luego cuestionó que los exportadores deban vender sus dólares al Banco Central al tipo de cambio establecido por la autoridad monetaria.

Para la acumulación de reservas, Cavallo propuso un mecanismo de compras previsible y anunciado de antemano. Como ejemplo, mencionó una regla de adquisiciones diarias de u$s40 millones, similar a la utilizada en Chile.

Sus objeciones también alcanzaron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como “un régimen de privilegio”. En ese sentido, reclamó extender al resto de la actividad económica las condiciones otorgadas a los proyectos incluidos en ese esquema.

“Todo lo que les han dado a las empresas del RIGI se lo tienen que dar a toda la economía”, expresó.

Las críticas a Milei y el papel de Luis Caputo

Cavallo también se refirió a su relación con el Presidente y aseguró que lo tiene bloqueado. “Yo siempre traté de ayudarlo. Mis informes mensuales están dirigidos al Presidente”, manifestó.

El exfuncionario sostuvo que sus elogios al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, habían generado malestar tanto en Milei como en el titular de Economía, Luis Caputo.

Además, consideró que Caputo debería concentrarse en organizar la economía en lugar de administrar el mercado cambiario. Al evaluar quién conduce las decisiones económicas del Gobierno, afirmó: “Él no es el ministro de Economía, es Milei”.

Cavallo vinculó sus cuestionamientos con el escenario electoral y advirtió que el mandatario corre el riesgo de perder los comicios si el rumbo no cambia.

Álvarez Agis pidió volver a restringir la compra de dólares

El diagnóstico de Emmanuel Álvarez Agis, director de la consultora PxQ, apuntó en otra dirección. El exviceministro de Economía consideró que “fue un error abrir tanto el cepo” y sostuvo que, si estuviera al frente de la política monetaria, volvería a limitar el acceso de las personas al mercado cambiario. “Restauraría el cepo para las personas físicas”, señaló.

También planteó una advertencia sobre el vínculo entre el dólar y las posibilidades electorales del oficialismo: “Si el dólar llega a $2.500, Milei pierde la reelección”.

Por su parte, la directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, cuestionó las prioridades del programa económico. Según su análisis, el Gobierno privilegia la contención del dólar y la inflación por encima de la recuperación de la actividad.

La economista sostuvo que el esquema exige una mejora de productividad que todavía no se observa y que los sectores tradicionales siguen operando sin las condiciones especiales que reciben las inversiones alcanzadas por el RIGI. “Hay una fragmentación de la economía”, resumió. Su planteo apuntó a la convivencia de actividades con diferentes marcos regulatorios y a las dificultades de las empresas que deben competir sin esos beneficios.