El Gobierno y el FMI alcanzaron un acuerdo que abre la posibilidad de un nuevo desembolso por u$s900 millones

El equipo técnico del FMI aprobó la tercera revisión del programa de financiamiento por 48 meses. Para que el desembolso se active de manera definitiva resta la aprobación del Directorio Ejecutivo.

El Gobierno y el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo técnico en la tercera revisión del programa de financiamiento para Argentina. El acontecimiento abre la posibilidad de un nuevo desembolso por u$s900 millone s, lo cual requiere la aprobación final del board (Directorio Ejecutivo) del organismo multilateral de crédito.

A través de un comunicado, el FMI destacó que "las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado siguen respaldando la desinflación y las mejoras en la posición externa de Argentina, con una acumulación de reservas que supera los compromisos del programa". "Partiendo de estos logros, se alcanzaron acuerdos sobre un paquete de políticas equilibradas destinado a fortalecer aún más la estabilidad y la resiliencia, al tiempo que se apoya la inversión, la creación de empleo y el crecimiento", profundizaron.