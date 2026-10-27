El Gobierno confirmó que no saludará a Lula da Silva por su victoria, en medio de las versiones de fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil

El vocero presidencial aseguró este martes que no emitirá un pronunciamiento oficial. Así, Javier Milei se mantiene como uno de los pocos presidentes de la región en no reconocer la reelección del líder del PT.

Ravier remarcó que el Gobierno no felicitará a Lula por su victoria en el Balotaje.

A más de 36 horas de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje, el Gobierno rompió el silencio y confirmó que no emitirá un comunicado oficial sobre el resultado de las elecciones brasileñas. "No va a haber pronunciamiento", aseguró el vocero presidencial Adrián Ravier este martes en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Así, el presidente Javier Milei se mantiene como uno de los pocos mandatarios de la región, junto a Nayib Bukele (El Salvador), en no reconocer oficialmente la victoria de Lula , con quien mantiene una tensa relación desde que llegó al poder en diciembre de 2023. Al día de hoy, ninguno de los dos países tiene embajador en funciones en la capital del otro. La relación quedó rebajada a nivel de encargados de negocios desde el pasado 4 de agosto de 2026.

Cabe destacar que otros dirigentes de derecha de la región si reconocieron la victoria del mandatario brasileño a pesar de las diferencias ideológicas. Rodrigo Paz (Bolivia), Jose Antonio Kast (Chile), Abelardo de la Espriella (Colombia) y Keiko Fujimori (Perú) publicaron mensajes de felicitación a través de sus cuentas oficiales.

"Tomamos nota del resultado electoral que hubo en Brasil", detalló Ravier al ser consultado durante la conferencia de prensa por la posición Argentina sobre el balotaje en el país vecino.

En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en…

Sobre el accionar del Gobierno y la ausencia de un reconocimiento o felicitación oficial, Ravier amplió: "Cuando Javier Milei fue electo presidente no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada, Por lo menos, por ahora, no hay ningún comunicado que vayamos a realizar".

El mensaje de Adrián Ravier sobre la victoria de Lula.

Sin embargo, Lula da Silva si felicitó a la administración de Milei cuando salió victorioso en el balotaje. En un tuit publicado el 19 de noviembre de 2023, el líder del PT expresó: "La democracia es la voz del pueblo, y ella debe ser siempre respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por la conducción del proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de forma ordeñada y pacífica".

A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica.



Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A… — Lula (@LulaOficial) November 19, 2023

Luego - sin mencionar directamente a Milei - Lula le deseó "buena suerte y éxito al nuevo gobierno" y agregó: "Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará a disposición para trabajar junto con nuestros hermanos argentinos".

Argentina negó que el senador haya ingresado al país tras perder las elecciones en Brasil

En paralelo, la Justicia brasileña busca determinar si Flávio Bolsonaro salió del país después de perder el balotaje presidencial. El senador del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, enfrenta dos causas judiciales por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.

A menos de 24 horas de la derrota electoral, el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), le prohibió abandonar Brasil y ordenó que entregara sus pasaportes ante las versiones sobre un posible viaje a Estados Unidos. Por el momento, la Justicia no confirmó haber recibido la documentación. El mandato parlamentario de Flávio finalizará el próximo 31 de enero de 2027.

Este martes por la mañana circularon versiones periodísticas sobre una posible salida del senador brasileño a través del paso fronterizo entre Foz de Iguazú, en Brasil, y Puerto Iguazú, en la Argentina. Ante la consulta de Ámbito, fuentes del Ministerio de Seguridad aseguraron que Flávio Bolsonaro no ingresó al país y que tampoco hubo requerimientos para hacerlo.

En la misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones difundió un comunicado en el que afirmó que "no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina".

"A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", detallaron.

Al respecto, el vocero presidencial sentenció: "Respecto a Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo".

En paralelo, la Policía Federal brasileña realiza controles en los puntos fronterizos para establecer si el senador salió del país. Hasta el momento, las verificaciones oficiales determinaron que no pasó por un puesto fronterizo habilitado entre Brasil y la Argentina.

Otras fuentes consultadas por este medio también aseguraron que Flávio Bolsonaro no ingresó al territorio argentino, aunque no descartaron que haya salido de Brasil por otra vía.