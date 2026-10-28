Dólar: tras cortar una racha de siete subas consecutivas, el mercado sigue atento al efecto Brasil y al BCRA + Agregar ámbito en









El dólar mayorista retrocedió a $1.538 en la rueda del martes, luego de alcanzar máximos nominales. El mercado se reacomoda tras el factor Brasil y se concentra en la Fed.

A cuánto cotiza el dólar este miércoles 28 de octubre. freepik.es

El dólar llega a la apertura de este miércoles 28 de octubre después de haber interrumpido una racha de siete jornadas consecutivas en alza, en un mercado que continúa atento a las repercusiones de las elecciones presidenciales en Brasil con el foco en el real brasileño y la decisión del Banco Central (BCRA) de moderar el ritmo de compra de reservas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la rueda del martes, el tipo de cambio mayorista retrocedió $3 (-0,2%) y cerró en $1.538, después de haber alcanzado un nuevo máximo nominal al comienzo de la semana. La caída se produjo en una jornada de menor volumen de operaciones, con negocios por u$s429,9 millones en el segmento de contado, unos u$s300 millones menos que el lunes.

Por su parte, el dólar oficial minorista se mantuvo en $1.560 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubicó en $1.560,37. En el mercado informal, el dólar blue cerró en $1.575.

Los dólares financieros también registraron bajas. El MEP terminó la jornada en torno a $1.555,33, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.652,08. Pese a la corrección, los operadores siguen de cerca la brecha entre ambas cotizaciones, que se amplió durante las últimas ruedas en medio de una mayor demanda de cobertura cambiaria.

El dólar registró una baja luego de una alta demanda de cobertura los últimos días El BCRA, las reservas y la presión sobre el dólar Uno de los principales focos de atención para este miércoles estará puesto en la actuación del Banco Central en el mercado oficial, luego de que el lunes interrumpiera una secuencia de 19 ruedas consecutivas con compras de divisas. Según estimaciones de operadores de la city, el Tesoro habría vendido alrededor de u$s100 millones para moderar la presión cambiaria, aunque esa intervención no fue confirmada oficialmente.

De acuerdo con los últimos datos disponibles al cierre del martes, las compras acumuladas por la autoridad monetaria durante octubre se mantenían en u$s1.252 millones, mientras que el saldo positivo de 2026 alcanzaba los u$s15.820 millones. En paralelo, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s278 millones y llegaron a u$s50.481 millones, impulsadas principalmente por factores de valuación y un desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este contexto, la evolución de las compras de divisas será una variable clave para el mercado, especialmente frente a las necesidades de financiamiento previstas para 2027 y las dudas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera. Efecto Brasil: el real, otra variable que seguirá la city La sorpresiva reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil sumó un nuevo factor de incertidumbre para el mercado cambiario argentino. Tras el desplome del real del lunes, cuando llegó a depreciarse cerca de un 9%, la moneda brasileña mostró una recuperación parcial el martes y el dólar retrocedió hasta los 5,35 reales. El movimiento resulta relevante para la Argentina por el peso de Brasil en el comercio bilateral y en el tipo de cambio real multilateral. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el país vecino representa el 27,7% de ese indicador, por lo que una depreciación sostenida del real podría deteriorar la competitividad de los productos argentinos.

Temas Dólar

BCRA