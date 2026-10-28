El Gobierno confirmó que Flávio Bolsonaro entró al país y viajó en un avión privado desde Puerto Iguazú hacia Ecuador + Agregar ámbito en









Migraciones informó que el senador ingresó con su familia y aseguró que no tenía impedimentos legales. La presencia de Santiago Caputo en Misiones alimentó las sospechas sobre una posible colaboración oficial.

Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su esposa y sus dos hijas antes de partir rumbo a Ecuador en un avión privado. @clashreport

El gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia y partió desde Puerto Iguazú, Misiones, rumbo a Ecuador, para luego continuar su viaje hacia Estados Unidos. La Dirección Nacional de Migraciones informó que el grupo cruzó la frontera el martes por la noche y que no tenía impedimentos legales para ingresar al país. La aeronave ya despegó de Guayaquil con destino a Miami.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Migraciones confirmó el ingreso de la familia Bolsonaro La Dirección Nacional de Migraciones difundió un comunicado oficial a las 2:01 de este miércoles, después de que durante la mañana del martes hubiera informado que no tenía registrada la entrada del dirigente brasileño. Según el organismo, Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a la Argentina a las 22.50 del 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

En el documento, la dependencia identificó a los cuatro integrantes de la familia como Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. Además, aseguró que todos presentaron documentación válida para viajar y que el procedimiento se desarrolló sin incidentes.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026 “La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 horas del día 27/10 ingresaron por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”, señaló el comunicado.

El organismo, también precisó que “a las 23.30 la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”.

Cómo es el avión que trasladó a Flávio Bolsonaro La aeronave utilizada para el traslado es un Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la compañía Baires Fly S.A. Según la información difundida, el avión había llegado al aeropuerto internacional de Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. El avión despegó de la terminal misionera a las 00:21 de este miércoles, con la familia Bolsonaro a bordo. Durante el recorrido hacia Ecuador, evitó atravesar el espacio aéreo brasileño y sobrevoló Paraguay. La Dirección Nacional de Migraciones informó que el grupo cruzó la frontera el martes 27 de octubre a las 22.50 y que no registró impedimentos legales para su ingreso. La aeronave aterrizó a las 5.46 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, Ecuador, donde realizó una escala. El destino final del viaje es Estados Unidos. Trump respaldó a los Bolsonaro y abrió la puerta al asilo El viaje se produjo después de las elecciones presidenciales de Brasil del domingo, en las que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso con el 51,7% de los votos frente al 48,2%. Tras esos comicios, Trump calificó la elección de “terrible” y manifestó que permitiría el ingreso de los Bolsonaro a Estados Unidos porque son “personas decentes”. Medios brasileños y estadounidenses informaron que el entorno del dirigente contemplaba su traslado a Florida, donde buscaría asilo político bajo la administración republicana. El mandatario estadounidense, sin embargo, había declarado el martes por la noche que desconocía su paradero, aunque reconoció: “Realmente no sé dónde está, pero escuché que estaba en la Argentina”. La situación judicial de la familia también suma un elemento de tensión. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes había rechazado el lunes la posibilidad de que Bolsonaro viajara al exterior y ordenado retirarle el pasaporte brasileño. No obstante, medios brasileños señalaron que el dirigente contaría con documentación europea.