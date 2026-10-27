El Gobierno respondió a ATE por el pedido de un examen psicofísico a Javier Milei

La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, contestó el requerimiento del sindicato, que exige documentación sobre la aptitud psicofísica del Presidente.

El Gobierno respondió al pedido de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para que informe sobre la aptitud psicofísica del presidente Javier Milei . Sin embargo, el sindicato consideró insuficiente la contestación de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, y anticipó que insistirá con un nuevo requerimiento para acceder a la documentación respaldatoria .

La respuesta oficial señaló que Milei ocupa "un cargo de elección popular, conforme a los términos y requisitos establecidos en la Constitución Nacional, y que se encuentra alcanzado por las disposiciones correspondientes de la Ley de Empleo Público". Según ATE, la presentación no incluyó certificados médicos ni estudios complementarios que acrediten su aptitud para ejercer la función presidencial.

“Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva. Desde el sindicato creemos que no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado” , sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El dirigente adelantó que la organización enviará en las próximas horas un pedido adicional para que el Gobierno publique documentación firmada por un profesional con matrícula y título habilitante que certifique la aptitud psicofísica de Milei.

El reclamo sindical se fundamenta en el artículo 4, inciso c), de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, que establece la acreditación previa de la aptitud psicofísica para el ingreso a la Administración Pública Nacional. ATE sostiene que la respuesta oficial, identificada con el expediente IF-2026-97081415-APN-SSL#SGP y acompañada por el informe NO-2026-96003891-APN-DGRRHH#SGP, no incorporó la documentación que reclama.

El pedido original había sido remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, con copia a la Presidencia de la Nación. Luego fue derivado a la Secretaría General de la Presidencia para su tramitación administrativa.

ATE argumenta que el acceso a información sobre la salud del jefe de Estado constituye una cuestión de interés público e institucional, y no una consulta motivada por la curiosidad personal. En ese sentido, invocó también el artículo 88 de la Constitución Nacional, que regula la sucesión presidencial ante determinadas situaciones de impedimento.

Tras recibir la contestación, Aguiar afirmó que la falta de documentación específica puede alimentar versiones sobre el estado de salud del mandatario. “Nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”, señaló.

En su planteo, Aguiar comparó la respuesta recibida con la difusión de partes médicos oficiales en anteriores presidencias, durante episodios de salud que involucraron a Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

Además de reclamar la documentación correspondiente a Milei, ATE anunció que impulsará una iniciativa para que, a partir de 2027, los candidatos a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un certificado de aptitud psicofísica para ejercer sus funciones.