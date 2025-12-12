Las fintechs buscan crear un mercado financiero de tokens "que nunca duerma", ¿cómo operará?

Desde Ripio aseguraron que existe una gran oportunidad para que el ecosistema cripto y el de las finanzas tradicionales colabore en la creación de un mercado de valores que "nunca duerma", compuesto por activos tokenizados del mundo real.

La novedad se inscribe dentro del auge que está teniendo el sector financiero sobre la economía argentina.

Con un año que no deja de sumar novedades dentro de la industria cripto local , las últimas normativas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) , y en particular la Resolución General Nº1081/2025 , generan importantes expectativas dentro del ecosistema de cara al año que viene. ¿La razón? Se habilitó la tokenización de activos del mundo real , incluidos bonos, acciones y otros instrumentos financieros. Se trata de una novedad que abre la posibilidad para que exista un mercado financiero local que opere las 24 horas, a la manera del mercado cripto .

Esta perspectiva fue resaltada por el Jefe Global de Mercados y Trading de Ripio , Marcos Schefer , en el marco de la primera edición de la Fintech Sessions . Allí, explicó que la normativa publicada en agosto "habilita la conversión entre el activo tradicional y el activo digital y permite que la liquidez pueda fluir del mercado tradicional al nuevo mercado digital ".

En este sentido, destacó que la norma actualmente permite tokenizar acciones, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes cerrados y valores representativos de deuda o participación en fideicomisos . "El nivel de apertura y de interoperatividad que plantea la norma en Argentina no se vio afuera", destacó Schefer en diálogo con Ámbito .

Afirmó que el país "es punta de lanza con lo que permite esta regulación" debido a que "no se vio en ningún país". Y comparó: "En Suiza y Brasil hay ejemplos de activos que nacen tokenizados, pero no de la tokenización de un activo que ya existe ". Sobre este punto, remarcó que desde Ripio ya cuentan con un activo de este estilo, una versión token del bono AL30, y agregó que aspiran a incorporar más bonos, acciones y obligaciones negociables en el futuro.

"La idea es que eventualmente podamos llegar a tokenizar todo el mercado" , reconoció Schefer , que afirmó que desde Ripio buscan que su exchange "se pueda transformar en el principal mercado de activos tokenizados, con el objetivo de que se nuclee la liquidez tanto de los 'players' del mercado local como los del mercado digital".

"La liquidez, en definitiva, tiene que ver con que haya oferta y demanda en ese horario. Hoy está en el horario de mercado porque el mercado está abierto a esa hora", afirmó, ante la consulta de este medio sobre cómo podría operar esa plaza las 24 horas del día.

De todas maneras, sí reconoció que "el gran desafío es la liquidez, porque para que esté tokenizado, tiene que estar bloqueado por el activo en caja, por ende, alguien tiene que tener ese stock de activos".

Y ahondó: "Ahí es donde aparece la gran oportunidad para las Alycs y de los jugadores del mercado tradicional para poder traer esa liquidez, haciendo una conversión de su stock de activos tokenizados y arbitrando contra el mercado tradicional". Desde su perspectiva, las sociedad de bolsas "tienen una oportunidad gigante, porque pueden seguir dando servicio después de que cerró el mercado".

Así todo, el ejecutivo de la plataforma cripto adelantó que "en el arranque, como en toda plaza nueva, vas a tener ciertos riesgos", porque "si hay pocos comprando y pocos vendiendo el precio va a ser un disparate, pero a medida en que se empieza a darle liquidez, ese precio se debería ir normalizando".

El boom del sector financiero

La novedad se inscribe dentro del auge que está teniendo el sector financiero sobre la economía argentina. El año pasado, el sector de intermediación financiera subió 16,2%, la segunda suba en importancia. En la variación contra diciembre, la suba para este año ya es de 29,2% con datos hasta septiembre, de acuerdo a Econviews. Se trata del único sector de la economía que hasta el momento crece a dos dígitos.

"Argentina, en el mundo financiero y económico, va a seguir creciendo un montón. Va a ser exponencial de acá en adelante", planteó Santiago Gluzsznaider de IEB MAS, organizadores del evento. En este sentido, remarcó que "hoy no te podes quedar atrás en ningún aspecto" vinculado al avance de la tecnología y planteó que "durante muchos años el mercado fue muy tradicional".

Sobre este punto, deslizó una crítica al mercado financiero convencional: "Muchos se la pasaban haciendo dólar MEP, pero desde la salida del cepo dejó de ser un negocio y ahora muchos bancos, Alycs y otros agentes financieros que tuvieron que empezar a trabajar de lo que son".