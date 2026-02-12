Bancarios acordaron una actualización del 2,9% y el salario inicial supera los $2,1 millones + Seguir en









El gremio que conduce Sergio Palazzo confirmó la aplicación del incremento correspondiente a enero y ratificó el esquema de ajustes mensuales automáticos, mientras la paritaria se retomará en marzo.

La Asociación Bancaria aplicó una actualización salarial del 2,9% en enero y elevó el salario inicial del sector a $2.125.068,44.

La Asociación Bancaria informó la actualización salarial correspondiente a enero de 2026, con un incremento del 2,9%, en línea con el esquema de recomposición mensual que el sindicato viene aplicando.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El aumento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, tomando como base los salarios de diciembre de 2025.

El salario inicial supera los $2,1 millones Con esta actualización, el salario inicial del sector quedó fijado en $2.125.068,44, superando el umbral de los $2,1 millones.

En paralelo, el monto mínimo por el Día del Bancario/a se estableció en $1.894.425,01, cifra que será ajustada conforme a futuras actualizaciones salariales.

Según lo comunicado por el sindicato, para el mes de febrero de 2026 se continuará aplicando el mismo mecanismo de actualización y el alcance estipulado en acuerdos anteriores. La negociación paritaria formal se retomará en la segunda quincena de marzo.

Desde la organización sindical remarcaron que el objetivo del esquema es preservar el poder adquisitivo del sector frente a la inflación. “Una vez más garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señalaron desde la entidad.