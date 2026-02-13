Wall Street retrocede por las dudas en el sector tecnológico y a la espera de la inflación de EEUU

La bolsa norteamericana viene de experimentar fuertes pérdidas ayer, particularmente en los sectores que más podrían sufrir el impacto de la IA. Este viernes, el dato de la inflación de EEUU será el dato fuerte de la jornada.

El dato de la inflación en EEUU será fundamental para calibrar las expectativas del próximo recorte de tasas de la Fed.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este viernes, continuando las correcciones de ayer . Las acciones retroceden debido a que las preocupaciones sobre la reducción de los márgenes en el sector tecnológico afectaron a empresas clave como Apple , lo que llevó a los inversores a buscar refugio seguro antes de los datos clave de inflación de EEUU .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La bolsa norteamericana cerró con fuertes pérdidas el jueves después de que Cisco Systems publicara unos balances por debajo de las estimaciones, debido al aumento en el costo de los chips de memoria. Esto provocó una caída del 12% en sus acciones y eliminó aproximadamente u$s40.000 millones de su capitalización bursátil.

La venta masiva se extendió a gigantes tecnológicos como Apple , que cayó un 5% , el mayor retroceso diario desde abril del año pasado, cuando los aranceles del "Día de la Liberación" del presidente de EEUU , Donald Trump , asustaron a los mercados.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,03% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico , sube 0,04%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,15% al la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Applied Materials (+11,46%), Arista Networks (+10,95%) y Tyler Technologies (+6,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Expendia (-4,18%), Nucor (-3,36%) y Steel Dynamics (-3,26%).

Leve suba en Wall Street por balances y dato de empleo El nerviosismo por el impacto de la IA en la economía mundial volvió a hacerse sentir esta semana.

Los ojos puesto en la inflación de EEUU

El dato fuerte de la jornada será el índice de precios al consumidor (IPC) de EEUU. Junto con el buen dato de empleo que se conoció el miércoles, la inflación minorista es el otro gran informe que esperan los inversores para discernir cuál será el ritmo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

De momento, el mercado espera el primer recorte de tasas entre junio y julio de este año. Sin embargo, un resultado por fuera de lo esperado podría cambiar esas proyecciones. Para el consenso de los economistas, el IPC arrojará una suba mensual de 0,3%, mientras que a nivel interanual el incremento habría sido de 2,5%.

Además, también será importante para los analistas el dato de la inflación subyacente o núcleo, es decir, excluyendo los elementos más volátiles del IPC: alimentos y combustibles.

Las acciones bajan en Asia y Europa

En el viejo continente, el Euro Stoxx cae 0,39% y se aleja levemente de su máximo histórico. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,07% y el CAC francés acompaña con una caída de 0,47%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,02%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong se desplomó 1,72%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,24%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,28% y Nikkei 225 japonés bajó 1,24%.