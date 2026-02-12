Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 12 de febrero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 12 de febrero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 12 de febrero El dólar CCL cerró a $1.469,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 12 de febrero El dólar MEP cerró a $1.420,77 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 12 de febrero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 12 de febrero El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.460,08, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 12 de febrero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.647, según Binance.