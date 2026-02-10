La inflación se aceleró al 2,9% en enero, en un clima de controversia por el nuevo IPC Por Erika Cabrera + Seguir en









La suba se explicó en gran medida por el salto de los alimentos (+4,7%), producto del fuerte aumento de la carne. Aunque comunicación y vivienda, dos rubros de mayor incidencia en el nuevo IPC que finalmente no vio la luz, también se ubicaron por encima del promedio (3,6% y 3%, respectivamente).

Mariano Fuchila

La inflación se aceleró por quinto mes consecutivo y se ubicó en el 2,9% durante enero, marcando su nivel más alto desde abril de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato se realizó nuevamente en base a la canasta de bienes y servicios de 2004/05, en medio de la polémica por la salida del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) que debería haber debutado este martes, pero que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, decidió que no viera la luz.

En la medición interanual, los precios se alzaron 32,4%, marcando su tercera aceleración consecutiva y la más pronunciada de los últimos tres meses, en un contexto donde el proceso de desaceleración inflacionaria empieza a mostrar señales de mayor volatilidad.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (+5,7%) lideraron el incremento debido a la suba de verduras y turismo; mientras que la "buena noticia", según comentó el economista Ivan Cachanosky de la Fundación Libertad y Progreso, es que el IPC núcleo estuvo por debajo del promedio y se ubicó en 2,6%, algo que no se veía desde septiembre. Los Regulados, en tanto, subieron 2,4%.

HA0VjZZa4AApV4f Entre los rubros más afectados por la suba de precios se destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,7%), producto del avance sostenido que estuvo teniendo la carne en los últimos meses y que podría profundizarse tras el nuevo acuerdo comercial con EEUU.

En tanto, comunicación y vivienda también se ubicaron por encima del promedio: alcanzaron el 3,6% y 3%, respectivamente. Estos rubros son importantes en la canasta, ya que con la nueva medición del IPC en base a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/18 iban a tener una mayor ponderancia dentro del índice, así como también los alimentos iban a perder incidencia.

Por su parte, Restaurantes y hoteles también sufrieron un aumento considerable del 4,1%, debido a la demanda estacional por vacaciones de verano. Vale destacar que el período de vacaciones estivales se extiende de fines de diciembre a febrero, pero enero es el mes con mayor demanda. A contramano de los sostenidos aumentos de alimentos, comunicación y vivienda, el rubro prendas de vestir y calzado mostró una nueva retracción y bajó 0,5% durante enero. Vale destacar que el sector textil es de los más golpeados por la apertura indiscriminada de importaciones, que marcaron un avance del 291,8% durante 2025 y aportaron u$s789 millones, según la medición de ABECEB. Noticia en desarrollo.-

