Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 16 de agosto

La inflación se acelera en agosto, dudas por el Impuesto PAIS y la temporada 2025 del cepo

El indicador de alta frecuencia de Orlando Ferreres enciende las alarmas. Advierten que la baja del impuesto país no traerá desplome de precios. “Los números no cierran, no hay dólares para abrir el cepo”, dijo un empresario que estuvo reunido en los últimos días con el equipo económico.