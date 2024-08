¿LLega el Gobierno para cumplir la meta de reservas con el FMI?: las luces rojas del mercado y la apuesta por el blanqueo

En los últimas jornadas, el Banco Central mejoró su performance de compra de divisas , algo que no ocurría desde fines de mayo. Con los datos actualizados al viernes, concluyó su segunda semana consecutiva con saldo positivo en el mercado oficial aunque, a mediano plazo, los analistas aseguran que se tienen que dar una serie de condiciones para salir de la "zona de riesgo". El Gobierno tiene en vista el cumplimiento de la meta con el FMI de alcanzar reservas por u$s8.700 millones hasta el 30 de septiembre y hay variables que le podrían jugar a favor y en contra.

Este mes vencen obligaciones de ON y provinciales. En septiembre, se comienzan a pagar con el nuevo esquema de importaciones que lleva a requerir al mercado oficial más del 100% del flujo de las importaciones. En ese marco, el temor es que el BCRA vuelva a ser vendedor neto.

"A pesar de que el BCRA pudo recuperar en agosto más de lo que vendió durante junio y julio (u$s306 millones comprados vs u$s265 millones vendidos en los dos meses previos), las reservas netas continúan en niveles muy negativos. Según nuestros cálculos, se ubican en un estimado de -u$s6.407 millones. Si no hay cambios en el esquema cambiario, la perspectiva de corto plazo para las reservas es desfavorable", explican desde PPI. Es importante recordar que el problema de la acumulación de dólares no es solamente llegar a cumplir la meta del FMI sin necesidad de pasar por un waiver, sino que genera tensión en la capacidad del Gobierno de cumplir sus obligaciones de pago a los bonistas, afectando el precio de estos activos.

Blanqueo de capitales: clave para las reservas de agosto y septiembre

El Gobierno espera en estos dos meses por algún préstamo bilateral que se pueda conseguir, lo que pueda sumar a partir del RIGI - aunque es un proceso más lento- y por supuesto, al blanqueo de capitales, que es casi la principal carta para acumular dólares en poco tiempo.

El economista Federico Glustein aseguró que el blanqueo es la herramienta para acompañar la acumulación de reservas en torno a los u$s2.000 millones. Pese a que afirmó que sumar reservas será desafiante, expone que el problema estará más del lado del FMI: "el FMI propondrá otros objetivos más duros y esfuerzos extras como eliminar el cepo, la unificación cambiaria o la eliminación del Impuesto PAIS para un nuevo desembolso".

impuestos afip moratoria blanqueo El blanqueo sigue siendo la principal carta del Gobierno para mejorar la acumulación de dólares freepik.es

En contrapunto con el análisis anterior, Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras, sumó: "El tema de reservas sigue siendo el punto más flojo de esta gestión, pero si llegamos a septiembre y por las metas faltan u$s1.000 millones, no lo veo tan grave. No veo al FMI poniéndose duro con esto, debido al esfuerzo realizado en esta gestión por el equilibrio fiscal".

Hay otros dos factores más que podrían aflojar la presión al Gobierno: según destacó un informe de Lorena Giorgio y Lorenzo Sigaut Gravigna, éstos son: 1) la utilización de fondos propios del Tesoro para pagos en dólares, y 2) la mayor oferta de divisas en el CCL que demandaría menos intervención del BCRA. De hecho, en relación a este último punto, Grupo IEB sostiene que dicha intervención "parece no existir, o si el Central lo hace de manera muy acotada a juzgar por los volúmenes operados de AL30 y GD30".

Por último, es importante señalar la mejora del precio de los bonos respecto a julio, la estabilidad cambiaria con un CCL que se sitúa en torno a los $1.200 y el saldo positivo del MULC en lo que va del mes aflojando las tensiones del mercado en relación a los dólares acumulados. Es por eso que el resultado del blanqueo -que se espera que sea positivo- es casi la principal carta del Ministerio de Economía.