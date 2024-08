Las cinco claves económicas de lo que viene y la inversión del momento

. - Si miramos la deuda de la Tesorería desde diciembre del año 2023 hasta julio del año 2024, podemos decir que tenemos un stock de deuda de U$S 449.617 millones, que aumentó en U$S 81.392 millones. Por supuesto, no estaríamos incorporando en el análisis la deuda del Banco Central y buscaríamos una mirada negativa.