Peligra inicio de clases: el Frente de Unidad Docentes bonaerense confirmó que todos los gremios se suman al paro

La medida fue resuelta por todos los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) tras el rechazo a la oferta salarial del 3% y en medio de reclamos al Gobierno nacional por la paritaria y el financiamiento educativo.

Todos los gremios docentes bonaerenses confirmaron su adhesión al paro convocado para el 2 de marzo , en una medida que impactará en el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires y que se inscribe en un escenario de tensión salarial y reclamos al Gobierno nacional.

La decisión terminó de consolidarse luego de que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunciara en primer término la huelga y el resto de las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmaran su adhesión.

De este modo, la protesta contará con la participación del mayoritario Suteba, la Udocba, la AMET -que nuclea a docentes de escuelas técnicas- y el SADOP , que representa a los trabajadores de establecimientos privados.

El conflicto tiene como eje central la negociación paritaria en la provincia: los sindicatos rechazaron la propuesta salarial del 3% para los sueldos de febrero presentada por la administración de Axel Kicillof , lo que precipitó la convocatoria a la medida de fuerza.

La FEB fue la primera organización en anunciar el paro, mientras que el resto de los gremios mantuvo inicialmente una postura más cautelosa. Con el correr de los días, el escenario se modificó ante la convocatoria a una jornada de protesta de alcance nacional, lo que terminó de enmarcar la decisión de las entidades provinciales.

En ese contexto, el Suteba, conducido por Roberto Baradel, formalizó en las últimas horas su adhesión y sumó cuestionamientos a la gestión del presidente Javier Milei.

Entre los reclamos planteados por los gremios se encuentran la reapertura de la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) eliminado por el Gobierno nacional, un incremento del presupuesto educativo y la devolución de recursos que, según señalaron, la Nación adeuda a la provincia tras el recorte de distintos fondos.

La huelga marcará un hecho inédito desde el inicio de la gestión de Kicillof, ya que por primera vez desde que asumió -hace 6 años- habrá un paro en el arranque del ciclo lectivo. La medida coincidirá, además, con el acto de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, previsto también para el 2 de marzo.

En paralelo, el Gobierno provincial mantiene abiertas las negociaciones salariales con el objetivo de limitar la protesta a una sola jornada. Fuentes oficiales indicaron que la paritaria continuará en los próximos días, aunque admiten que existen restricciones presupuestarias derivadas del recorte de transferencias nacionales.

Desde la Gobernación señalan que no existe amplio margen para mejorar el porcentaje ofrecido, pero reconocen que se analizan alternativas que podrían incluir mejoras laborales para docentes y otras medidas destinadas también a trabajadores estatales, que igualmente rechazaron la propuesta salarial.

La necesidad de alcanzar un entendimiento rápido responde, según admiten en el Ejecutivo bonaerense, a la intención de evitar que el conflicto se extienda y a la búsqueda de descomprimir otros reclamos sectoriales en un contexto de estrechez financiera.