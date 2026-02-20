Wall Street rebota en el premarket a la espera de nuevos datos económicos de EEUU + Seguir en









La tensión geopolítica entre EEUU e Irán es uno de los factores detrás del incremento del oro, mientras que los datos de la actividad económica norteamericana impulsan a las acciones en Wall Street.

Además, continúa la temporada de balances. Pixabay

Los precios del oro suben este viernes, apoyados por las persistentes tensiones entre EEUU e Irán, mientras los princpales índices de Wall Street suben en la preapertura, tras las bajas de ayer, a la espera de los datos del PBI y la inflación norteamericana para evaluar las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril suben 0,93%, hasta los u$s5.044,80, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera el jueves a Irán que debe llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear o sucederán "cosas realmente malas", estableciendo un plazo de 10 a 15 días.

En un informe a sus clientes, Goldman Sachs dijo que, con las compras de los bancos centrales acelerándose nuevamente y los inversores privados sumando exposición solo en respuesta a los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, espera que el oro suba lentamente este año.

Wall Street avanza en la previa En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,19% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,28%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,11% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Applovin Corp (+6,3%), CoStar Group (+2,3%) y Robinhood Markets (+2,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Akamai (-9,97%), Copart (-6%) y BorgWarner (-3,12%). En la sección de resultados empresariales, este viernes se conocerán los balances de Alibaba, Air Liquide y Danone.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Los datos que se conocerán hoy son claves para delinear el futuro de la política monetaria de EEUU. Depositphotos En el viejo continente, el Euro Stoxx sube 0,54%. A nivel local,el DAX alemán aumenta 0,41% y el CAC francés acompaña con 0,82%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,62%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,10%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,31% y Nikkei 225 japonés bajó 1,07%. A la espera de la inflación y el PBI Este viernes, los inversores estarán atentos a los datos del gasto de consumo personal de EEUU (PCE, por sus siglas en inglés), el indicador de inflación preferido por la Fed, están en el foco de atención en busca de pistas sobre la política monetaria estadounidense. Los operadores esperan en gran medida que el banco central mantenga estables las tasas de interés en su reunión de política de marzo, con esperadas recién para junio de este año, según la herramienta FedWatch de CME. Además, también se conocerá el PBI del tercer trimestre del año pasado y datos del sector de servicios.