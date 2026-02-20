Cedears tech: cuáles son las acciones con mayor potencial tras la fuerte corrección global

Las acciones de empresas tecnológicas -varias de ellas con Cedears operando en la plaza local- vienen acumulando caídas sostenidas en los últimos meses, en línea con la corrección global del sector.

Las acciones tecnológicas -muchas de ellas con Cedears operando en la plaza local- vienen atravesando una corrección profunda en 2026 , en un contexto de rotación sectorial, dudas macroeconómicas y creciente escepticismo sobre el retorno del masivo gasto en inteligencia artificial .

El ajuste no es menor: varias compañías líderes recortaron decenas -y en algunos casos más de u$s100.000 millones- en capitalización bursátil desde los máximos recientes, reflejando un cambio de régimen en el mercado . Los inversores ya no convalidan múltiplos elevados solo por expectativa de crecimiento, sino que exigen resultados tangibles y monetización efectiva de la IA .

El detonante principal es el fuerte incremento del gasto en infraestructura tecnológica. Las grandes compañías del sector proyectan invertir en conjunto alrededor de u$s600.000 millones este año , buena parte vinculada a centros de datos, chips y desarrollo de inteligencia artificial .

Si bien el mercado celebró inicialmente esta carrera inversora, ahora surge una pregunta más incómoda: ¿cuándo se traducirá en rentabilidad concreta?

A esto se suma el temor a una posible burbuja en acciones de IA tras varios años de subas extraordinarias. Encuestas a gestores internacionales muestran que una proporción significativa identifica a las tecnológicas y a la sobreinversión corporativa como uno de los principales focos de riesgo del mercado.

En paralelo, factores macro como la incertidumbre sobre tasas de interés, señales de desaceleración económica en EE.UU. y una rotación hacia sectores defensivos profundizan la presión sobre las compañías de crecimiento.

Qué Cedears aparecen atractivos tras la corrección

En este escenario, algunos analistas locales consideran que la caída de precios abrió oportunidades puntuales.

Alan Feldman, analista de Renta Variable en Criteria, destacó que Microsoft (MSFT), con una baja cercana al 26% desde máximos, se posiciona como una alternativa relativamente defensiva dentro del universo tech.

“Mantiene liderazgo en nube, fuerte integración con IA y una base corporativa sólida, aunque enfrenta presión de corto plazo por el elevado nivel de inversión”, señaló.

También mencionó a Booking Holdings (BKNG), que retrocede en torno al 26%, afectada por el temor a una eventual desintermediación vía agentes de IA. Sin embargo, su escala global, efecto red y consistente generación de caja sugieren que el castigo podría resultar excesivo si el negocio mantiene márgenes.

Entre las compañías más castigadas aparecen Salesforce (CRM), con una caída acumulada cercana al 47%, y Adobe (ADBE), que retrocede alrededor del 44%.

En ambos casos, la tesis es de corte contrarian: balances sólidos y una integración creciente de herramientas de IA podrían sostener el modelo si logran monetizar adecuadamente las nuevas funcionalidades sin erosionar su negocio tradicional.

Alphabet y Uber, otras apuestas selectivas

Por su parte, Maximiliano Donzelli, director de Estrategias y Trading en IOL, señaló que Alphabet (GOOGL) continúa ofreciendo valor relativo tras una baja del 14% desde máximos. Actualmente opera en torno a 27 veces ganancias proyectadas.

“Es uno de los actores tecnológicos más relevantes a nivel global, con presencia en búsqueda, publicidad digital, nube e inteligencia artificial. A estos precios seguimos viendo valor, especialmente considerando su dinámica de crecimiento y posición dominante”, sostuvo.

Otra opción que mencionó es Uber Technologies (UBER), que perdió cerca del 29% en los últimos meses y cotiza alrededor de 25 veces ganancias proyectadas.

Según Donzelli, la compañía combina liderazgo global en movilidad y delivery, creciente monetización vía publicidad y servicios corporativos, expansión de márgenes y avances en integración con plataformas de conducción autónoma en Estados Unidos.

¿Piso o transición de ciclo?

De todos modos, los analistas advierten que la volatilidad podría persistir. Las tecnológicas siguen siendo especialmente sensibles a tasas reales elevadas y a eventuales revisiones a la baja en expectativas de crecimiento.

La corrección, en ese sentido, podría interpretarse no como el fin del ciclo de innovación, sino como una fase de depuración de valuaciones tras años de expansión acelerada.

Para el inversor local que opera Cedears, el escenario exige selectividad: el mercado dejó de premiar promesas y comenzó a diferenciar con mayor rigor entre modelos sostenibles y narrativas aún en construcción.