Oficializaron listas: quién es quién en el nuevo Partido Justicialista bonaerense

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires oficializó la lista de unidad para renovar sus autoridades, lo que permitió evitar una interna, y desde el 16 de marzo, el gobernador Axel Kicillof será el titular del Consejo de esa fuerza; Verónica Magario la vice primera y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el vice segundo.
El nuevo esquema de conducción se completa con un Consejo integrado por cuatro representantes por cada una de las ocho secciones electorales y por las ramas femenina, gremial y de la juventud, que aportarán 15 consejeros.
A la vez, se acordó que el secretario general será el diputado bonaerense Mariano Cascallares y que el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, estará a cargo de la Junta Electoral partidaria.
En tanto, el diputado nacional Máximo Kirchner –hasta ahora a cargo del justicialismo bonaerense- será el presidente del Congreso, órgano que debe supervisar el funcionamiento general del partido, su administración financiera, la designación de autoridades y la autorización de alianzas electorales.
Los consejeros
Por la Primera sección electoral, al norte del conurbano, los consejeros son: el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; el exintendente de Ituzaingo, Alberto Descalzo; la exintendenta de Merlo, Karina Menéndez; y el dirigente mercedino de La Cámpora Santiago Révora.
En la Segunda, al norte de la provincia, se eligió a al intendente kirchnerista de Carmen de Areco, Iván Villagrán; a la diputada nacional Agustina Propato; y a los kicillofistas Mauro Poletti (intendente de Ramallo) y Eugenia Ball Lima, dirigente de Pergamino.
Los representantes de la Tercera sección electoral, al sur del Gran Buenos Aires, son el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza -quien preside la Federación Argentina de Municipios (FAM) y, hasta ahora, era el titular del Congreso partidario-; el diputado Mariano Cascallares; la diputada kirchnerista Mayra Mendoza; y el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín.
Conforman la grilla por la Cuarta, al noroeste bonaerense, los intendentes del MDF María Celia Gianini (Carlos Tejedor) y Germán Lago (Alberti); la concejala de Chivilvoy Constanza Alonso y el diputado bonaerense Avelino Zurro, ambos cristinistas.
Integran la nómina de la Quinta sección, en la costa atlántica y el centro-este bonaerense, el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera y la funcionaria de Niñez y Adolescencia Andrea Cáceres (ambos kicillofistas); así como los dirigentes kirchneristas Fernanda Raverta -extitular de Anses- y Juan Pablo De Jesús -alcalde del partido de La Costa.
En representación del sur provincial, en la Sexta sección, se ubicó al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara (encolumnado con el kirchnerismo); al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (de La Cámpora); al jefe comunal de Laprida, Alfredo “Pichi” Fisher (del MDF) y a la senadora bonaerense kicillofista Ayelén Durán.
Así, en la Séptima, en el centro de la provincia, los consejeros son la diputada provincial Laura Aloisi y la concejela y funcionaria provincial Liliana Schwindt, ambas del Movimiento Derecho al Futuro; y por el kirchnerismo, el presidente del concejo deliberante de Olavarría, Guillermo Santellán, y Romina Podetti, directora de Habilitaciones de la municipalidad de ese mismo municipio.
Por la región capital, Octava sección, se designó al intendente de La Plata, Julio Alak; seguido por la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el diputado provincial Ariel Archanco; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.
Las ramas: gremial, juventud y femenina
Los cinco consejeros por el movimiento obrero organizado son el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; la jefa de Gabinete de esa cartera, Cecilia Cecchini; la diputada provincial y secretaria adjunta del SECASFPI -el gremio de los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)- Soledad Alonso; la secretaria general de UPCN bonaerense, Fabiola Mosquera; y Nahuel Osvaldo Chancel, Secretario General de Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) seccional Ensenada.
Paralelamente, componen el consejo de la mujer la vicegobernadora Verónica Magario; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; la exsenadora bonaerense Cristina Fioramonti (las cuatro del MDF); la intendenta kirchnerista de Moreno, Mariel Fernández.
De ese modo, la rama de la juventud -los menores de 30 años- está integrada por las kicillofistas Constanza Schmukler, Aylén María Katopodis; también por Rodrigo Sabino Rafart; por Mailen Cervera Novo y por Gonzalo Nahuel Cornejo Díaz.
Qué ocurre en los municipios
En sintonía con lo que ocurrió a nivel provincial, en diversos municipios se alcanzaron listas de unidad para evitar internas. Entre ellos, se destacan La Plata (Julio Alak), Avellaneda (Jorge Ferraresi), Lanús (Julián Álvarez), Lomas de Zamora (Daniela Vilar), Escobar (Ariel Sujarchuk), Quilmes (Mayra Mendoza), Berazategui (Carlos Balor), Almirante Brown (Mariano Cascallares), Malvinas Argentinas (Leonardo Nardini), Ituzaingó (Alberto Descalzo), San Isidro (Marcela Durrieu) y Olavarría (Federico Aguilera).
Tampoco habrá internas en Necochea (Marcelo Rivero), General Belgrano (Julio Torrada), Benito Juárez (Julio Marini), José C. Paz (Mario Ishii), Villa Gesell (Gustavo Barrera), Capitán Sarmiento (María Laura “Pupi” Ferrá), Azul (Nelson Sombra), Tapalqué (Gustavo Cocconi), Bolívar (Franco Canepare), General Alvear (Bernabé Leinenn), Rojas (Ramiro Baguear), Mercedes (Juan Ignacio Ustarroz) y Salto (Ricardo Alessandro).
No obstante, según informó la Junta Electoral del PJ bonaerense, hasta el momento habrá elecciones internas el próximo 15 de marzo en once distritos para definir las conducciones locales: Tres de Febrero: Alejandro Federico Collia contra Juan Agustín Debandi; Morón: Claudio David Román contra Paula Natalia Majdanski; San Miguel: Juan José Castro contra Santiago Fidanza.
También, en San Antonio de Areco: Martín Lobos contra Ramiro Fernando Ramallo; Zárate: Ana María Almirón contra Leandro Matilla; Lincoln: Jorge Abel Fernández contra Nicolás Miguel Rosas; Balcarce: Jorge Eduardo Guzmán contra Sergio Fabián Aranaga; General Pueyrredón (Mar del Plata): Daniel Esteban Di Bartolo contra Adriana Francisca Donzelli; Lobería: José Hernán Orbaiceta contra Natalia Lorena Beraza; Coronel Suárez: María Alesandra Santarossa contra Damián Alberto Meier y Tornquist: Alberto José Musso contra Juan Carlos Gisler.
En tanto, la Junta resolvió extender el plazo de definición en los distritos de San Andrés de Giles, San Pedro, San Nicolás, Magdalena, Junín y La Costa, donde aún no se oficializó si habrá competencia o lista de unidad. De este modo, queda acotado el número de municipios con internas confirmadas, que inicialmente era de 32.
El cronograma electoral prevé que el sábado 21 será la fecha límite para la presentación de los modelos de boleta, mientras que el viernes 27 el organismo electoral emitirá su resolución al respecto. La aprobación definitiva de las boletas está prevista para el miércoles 4 de marzo. Las elecciones internas se llevarán a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 y el escrutinio comenzará al día siguiente, lunes 16.
De este modo, el Partido Justicialista bonaerense encara la renovación de sus autoridades con una conducción provincial unificada, pero con un escenario heterogéneo en los distritos.
