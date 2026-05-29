El petróleo anota su baja mensual más fuerte desde la pandemia y Wall Street alcanza niveles récord

Los avances en las negociaciones entre EEUU e Irán están llevando tranquilidad a las acciones norteamericanas y quitándole presión a las commodities, en particular al petróleo. En Asia, la mayoría de los mercados cerró con subas. En Europa, la tendencia se mantiene positiva.

El petróleo retrocedió con fuerza este me, ante la posibilidad de que la tregua en Medio Oriente se extienda.

Las acciones que cotizan en Wall Street extienden ligeramente sus máximos históricos en la preapertura del viernes, una tendencia que se replica en los principales mercados europeos y asiáticos . Además, los inversores esperan a ver si EEUU e Irán lograban finalmente un acuerdo de paz y se restablecía el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz .

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El crudo Brent cae un 1,7%, situándose en los u$s91 por barril, registrando así su mayor caída mensual (-23%) desde el inicio de la pandemia . Mientras, el crudo estadounidense WTI retrocede un 1,7%, hasta los u$s87,39 el barril. Por su parte, los bonos del Tesoro de EEUU se mantienen estables tras varios días de ganancias, mientras que el dólar se aprecia levemente.

Fuentes consultadas por Reuters indicaron que EEUU e Irán habían acordado extender su alto el fuego y levantar las restricciones al transporte marítimo, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump , aún no ha aprobado el acuerdo y los medios estatales iraníes afirmaron que aún no se había finalizado.

Las claves en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,07% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,03%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,12% al alza. En los tres casos, los índices se ubican en sus máximos históricos.

En la previa, las acciones con mayores subas son Dell Tech (+38%), Expeditors Washing (+24%) y Hewlett Packard (+18%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Autodesk (-5%), Mid-American Apartm (-4%) y Hilton WorldWide (-4%).

A nivel económico, hoy se conocerá el dato de la balanza comercial de EEUU de abril, como así también declararán las miembros de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman y Mary Daly.

En Europa, el Euro Stoxx avanza 0,51%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,12% y el CAC francés acompaña con 0,79%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,18%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,79%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,73%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,55% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,53%.