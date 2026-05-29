Bitcoin ensaya una tenue recuperación ante la expectativa de un acuerdo en Medio Oriente + Agregar ámbito en









La criptomoneda más importante del mercado cierra una semanal para el olvido, con caídas de casi 5%. Sin embargo, las últimas novedades entre EEUU e Irán generan esperanzas en el sector.

Bitcoin rebota con la tregua iraní pero el PCE en máximos recuerda que la Fed no bajará las tasas. Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas busca cerrar la semana con una nota positiva. Bitcoin (BTC) avanza medio punto porcentual y se ubica en los u$s73.600, mientras que Ethereum (ETH) sube alrededor del 1% e intenta afianzarse por encima de los u$s2.000. El resto de las grandes altcoins acompaña el movimiento y opera mayormente en verde.

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El disparador del rebote fue un reporte del medio estadounidense Axios, que informó que negociadores de EEUU e Irán alcanzaron un preacuerdo de 60 días para extender el alto el fuego e iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Según la misma fuente, el presidente norteamericano, Donald Trump, aún no habría dado su visto bueno al acuerdo.

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Advertencias de Bessent Tras conocerse el reporte de Axios, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, salió a enfriar las expectativas y recordó que Trump mantiene varias "líneas rojas". "Omán, en particular, debe saber que el Tesoro de Estados Unidos perseguirá con firmeza a cualquier actor involucrado, directa o indirectamente, en la facilitación de peajes en el estrecho, y cualquier socio dispuesto a colaborar será penalizado", advirtió.

Pese a las advertencias, la sola posibilidad de una tregua fue suficiente para aliviar la cotización del petróleo, que venía operando como un lastre para los activos de riesgo en las últimas jornadas.

El PCE de abril, el dato que opaca el rebote El alivio geopolítico convive, sin embargo, con un dato macro que los analistas señalan como motivo de preocupación. El deflactor PCE de abril —el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal— trepó al 3,8% interanual desde el 3,5% de marzo, igualando las previsiones del consenso. La inflación subyacente también subió una décima respecto a marzo, hasta el 3,3% interanual, en línea con lo esperado por el mercado. El dato confirma que la inflación sigue alejada del objetivo del 2% de la Fed y refuerza el escenario de tasas sin recorte en el corto plazo, un contexto históricamente adverso para los activos especulativos como las criptomonedas.