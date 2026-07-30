Wall Street sube con fuerza tras resultados de grandes tecnológicas y Microsoft se dispara 14%

La empresa estadounidense superó las previsiones del mercado con un fuerte crecimiento de su plataforma Azure. Los inversores aguardan ahora los balances de Apple y Amazon, mientras siguen de cerca los datos de actividad e inflación en EEUU.

Los principales índices de Wall Street suben con fuerza este jueves, impulsados por los sólidos resultados trimestrales de Microsoft, que lograron aliviar parte de la preocupación del mercado por el elevado gasto de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial. En ese contexto, la acción de la tecnológica estadounidense se dispara un 14% en Nueva York .

Antes de la apertura, los futuros del S&P 500 avanzaban 0,5% , los del Nasdaq ganaban 1% y los del Dow Jones subían 0,3% , luego de una rueda marcada por fuertes ventas tras el mensaje de la Reserva Federal.

Microsoft lideraba las subas con un avance cercano al 9,8% en las operaciones previas a la apertura, después de presentar resultados superiores a los esperados y proyectar un crecimiento más sólido de su negocio de computación en la nube.

La compañía informó un beneficio neto de u$s 133.749 millones al cierre de su ejercicio fiscal 2026, un 31% superior al del año anterior, mientras que sus ingresos crecieron 18% , hasta u$s 331.839 millones .

Uno de los datos que más celebró el mercado fue que Azure superó por primera vez los u$s100.000 millones de ingresos anuales , mientras que Microsoft 365 Copilot alcanzó más de 30 millones de licencias de pago , consolidando el avance de la inteligencia artificial dentro del negocio de la compañía.

Además, Microsoft proyectó ventas para el trimestre actual por encima de las estimaciones de Wall Street y anticipó un nivel de inversiones de capital inferior al previsto por los analistas, una combinación que redujo las preocupaciones sobre el impacto financiero de las millonarias inversiones en IA.

El mercado sigue atento a Apple y Amazon

El buen desempeño de Microsoft llega una semana después de que los balances de Alphabet y Tesla generaran dudas entre los inversores por el fuerte incremento de las inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial, presionando las valuaciones del sector tecnológico.

Las preocupaciones, sin embargo, todavía no desaparecen. Meta Platforms retrocedía más de 9% en el premarket luego de informar una caída del 91% en su flujo de caja libre durante el segundo trimestre, reflejando el elevado costo de su estrategia de expansión en inteligencia artificial.

En la misma línea, Qualcomm perdía más de 5% tras presentar una previsión de ganancias inferior a la esperada, mientras que Arm Holdings también operaba con bajas luego de anticipar una desaceleración en los ingresos provenientes del mercado de teléfonos inteligentes.

Los inversores esperan ahora los resultados trimestrales de Apple y Amazon, que se conocerán tras el cierre del mercado y podrían definir el rumbo del sector tecnológico en las próximas ruedas.

Apple y Amazon los dos balances más esperados este jueves

La Fed y los datos económicos, en el centro de la escena

Además de la temporada de balances, el mercado seguirá de cerca la publicación de la primera estimación del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos correspondiente al segundo trimestre y del índice de inflación subyacente de gastos de consumo personal (PCE Core), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.

Tras la decisión de la Fed de mantener sin cambios las tasas de interés, los operadores continúan ajustando sus expectativas para septiembre. Según la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado asigna actualmente una probabilidad cercana al 65% a una nueva suba de 25 puntos básicos.

Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicaba en torno al 4,70%, mientras que el de 30 años alcanzaba máximos de casi dos décadas, reflejando la cautela de los inversores frente al escenario de inflación y política monetaria.

A pesar de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el precio del petróleo mostraba una moderación y el West Texas Intermediate (WTI) retrocede 1,18% a u$s83,45, mientras que el Brent cede 1,14% a u$s87.