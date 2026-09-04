Dólar, inflación y PBI: los gurúes de la city actualizan hoy sus proyecciones económicas

Mientras los analistas esperaban que la inflación continúe moderándose, también recortaban sus previsiones de crecimiento para 2026. El tipo de cambio, en tanto, continuaría con un sendero de suba gradual.

Los analistas proyectan una desaceleración de la inflación durante el segundo semestre.

El Banco Central (BCRA) dará a conocer este viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto , una encuesta que reúne las proyecciones de consultoras , centros de investigación y entidades financieras sobre las principales variables de la economía. El informe permitirá conocer cómo evolucionaron las previsiones de los analistas luego de los datos conocidos durante el último mes y, particularmente, cuál es el escenario que proyectan para septiembre .

El relevamiento anterior, correspondiente al mes julio, había mostrado un mercado que esperaba una inflación todavía elevada pero en proceso de desaceleración. Para agosto, los analistas habían proyectado una variación del IPC de 1,8% , mientras que para septiembre también esperaban una inflación mensual de 1,8% . La expectativa implicaba mantener el proceso de desinflación, aunque a un ritmo todavía moderado.

En materia cambiaria, el REM de julio había estimado un dólar oficial promedio de $1.512 para agosto . Para septiembre, en tanto, la proyección se ubicaba en torno a $1.546 , lo que marca un sendero de depreciación gradual del peso y sin contemplar, en ese momento, un salto brusco del tipo de cambio. Para diciembre, el consenso esperaba un dólar de $1.652.

El nuevo relevamiento será clave para determinar si esas previsiones se mantuvieron o si los analistas modificaron sus estimaciones a partir de la evolución reciente del mercado cambiario y de los precios. En particular, la atención estará puesta en la inflación esperada para septiembre y en el nivel de dólar que la city proyecta para el mes .

La encuesta también permitirá observar si el mercado modificó su visión sobre la actividad económica. En la encuesta anterior, los analistas habían recortado su expectativa de crecimiento para 2026 a 2,7% , cuatro décimas menos que en la encuesta previa. Para el tercer trimestre habían previsto una recuperación de 1% desestacionalizada, luego de estimar una contracción de 0,4% durante el segundo trimestre.

Dólar e inflación, las variables centrales

El comportamiento del dólar será uno de los principales focos del nuevo REM. En julio, la mediana de los pronósticos ubicaba el tipo de cambio en $1.512 para agosto y en $1.546 para septiembre. La estimación para diciembre era de $1.652, con una variación interanual esperada de 14,1%.

La nueva encuesta permitirá conocer si los analistas mantienen esa visión de una suba gradual del dólar o si, por el contrario, comenzaron a incorporar una mayor presión cambiaria hacia los próximos meses.

En paralelo, la inflación seguirá siendo otra de las variables determinantes. En julio se había proyectado una inflación mensual de 1,8% tanto para agosto como para septiembre, con una inflación acumulada cercana al 29,8% para todo 2026.

La diferencia entre la evolución de los precios y la del tipo de cambio también será seguida de cerca por el mercado, especialmente por su impacto sobre la competitividad, el consumo y las decisiones de inversión.

Tasas y actividad, bajo la lupa

El escenario de tasas también tendrá un lugar relevante, luego de que en julio los analistas habían proyectado una TAMAR de 22,4% nominal anual para agosto, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,84%. Para diciembre, la expectativa se ubicaba en 22,2%.

El mercado también había comenzado a moderar sus expectativas sobre la actividad. Para 2026, el consenso esperaba un crecimiento del PBI de 2,7%, mientras que el Top 10 de pronosticadores lo ubicaba en 2,6%.

Con el nuevo REM, los inversores tendrán una nueva referencia para evaluar si la recuperación económica mantiene el ritmo esperado durante el segundo semestre o si la desaceleración de algunos sectores comienza a impactar con mayor fuerza sobre las previsiones.