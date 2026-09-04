Transferencias de usados en baja: cómo quedó el ranking de los modelos más elegidos en agosto 2026 + Agregar ámbito en









El mercado de vehículos de segunda mano registró una caída interanual y mensual, aunque mantiene a modelos clásicos y pick ups al tope del ranking nacional.

Los autos usados sufrieron una baja en transferencias

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante agosto de 2026 se transfirieron 155.713 vehículos usados, lo que representa una caída del 7% interanual frente a las 167.400 unidades del mismo mes de 2025.

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En la comparación mensual también se observa una leve retracción: el mercado retrocedió 1,1% respecto de julio, cuando se habían registrado 157.431 operaciones. En el acumulado del año, el sector alcanza 1.206.069 transferencias, un 4,8% menos que en el mismo período del año anterior.

Golpe leve en el usado: menos volumen, mismo liderazgo A pesar de la baja general del mercado, el ranking de modelos más transferidos no mostró grandes sorpresas en la punta, con el Volkswagen Gol consolidado como el vehículo más elegido por amplia diferencia.

El dato más relevante vuelve a ser la fuerte presencia de pick ups en los primeros puestos, con la Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok sosteniendo su peso estructural dentro del mercado de segunda mano.

El Gol Trend y el Gol Power continúan liderando las transferencias. Ranking de los 10 modelos más transferidos (agosto 2026) Volkswagen Gol – 8.678 unidades Toyota Hilux – 5.787 unidades Chevrolet Corsa – 4.437 unidades Ford Ranger – 4.211 unidades Volkswagen Amarok – 4.060 unidades Peugeot 208 – 3.503 unidades Renault Clio – 3.185 unidades Ford Fiesta – 3.167 unidades Ford EcoSport – 3.153 unidades Toyota Corolla – 3.051 unidades El ranking refleja una mezcla de vehículos de alto volumen histórico, sedanes compactos y pick ups medianas, con una particular estabilidad en los modelos más tradicionales del parque automotor argentino.

En ese contexto, el dominio del Gol y la persistencia de las pick ups confirman que el mercado de usados sigue apoyándose en modelos de alta rotación, bajo costo relativo y buena disponibilidad de unidades, aun en un escenario de menor actividad general.