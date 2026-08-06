Dólar, inflación y PBI: los gurúes de la city renuevan sus pronósticos sobre las principales variables de la economía

El Banco Central publica el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio, con las proyecciones de 45 especialistas sobre inflación, dólar, actividad económica, empleo y resultado fiscal. El informe mostrará cómo evolucionaron las expectativas del sector privado tras un mes marcado por la estabilidad cambiaria.

El Banco Central (BCRA) publica este jueves el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio.

El Banco Central (BCRA) dará a conocer este jueves el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a julio , una encuesta que reúne las proyecciones de consultoras, bancos y centros de investigación sobre las principales variables macroeconómicas de la Argentina.

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El informe se elabora durante los últimos tres días hábiles de cada mes y recopila las estimaciones de unos 45 participantes , entre ellos 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras .

Además de las proyecciones para la inflación y el tipo de cambio, el REM incluye estimaciones sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), la tasa de interés, el resultado fiscal, la tasa de desempleo, las exportaciones e importaciones y otras variables clave de la economía.

En el relevamiento correspondiente a junio, publicado el mes pasado, el mercado estimó una inflación de 2% para julio , levemente por debajo del 2,1% que esperaba en el REM anterior.

Para los meses siguientes, las proyecciones mostraban una continuidad del proceso de desaceleración. Los analistas mantenían la expectativa de que la inflación mensual perforara el 2% en agosto y estimaban un incremento de 30% para todo 2026 , frente al 30,5% previsto en el relevamiento previo.

Ahora, el mercado estará atento a verificar si esas estimaciones vuelven a corregirse tras un julio en el que varias consultoras privadas volvieron a ubicar el IPC en torno al 2%.

Qué esperaba el mercado para el dólar

El tipo de cambio oficial será otro de los focos del nuevo informe. En el REM de junio, los analistas ajustaron al alza las proyecciones para julio y agosto luego del mayor avance que mostró el dólar durante el inicio del invierno, en un contexto de menor oferta estacional de divisas.

Con esa actualización, el mercado pasó a proyectar un incremento del 15,6% para el tipo de cambio oficial durante todo 2026, frente al 14,5% previsto un mes antes. Aun así, la depreciación esperada continuaba ubicándose muy por debajo de la inflación proyectada.

El relevamiento de julio permitirá conocer si los especialistas modificaron nuevamente esas previsiones luego de un mes en el que el dólar oficial se mantuvo cerca de los $1.500, en un contexto de versiones de intervención oficial para contener la volatilidad cambiaria.





El blue acumuló tres bajas consecutivas, mientras el mayorista volvió a acercarse a los $1.500.

Las últimas proyecciones para el PBI, el empleo y las cuentas públicas

En materia de actividad económica, el último REM proyectó un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3% para 2026, apenas 0,1 punto porcentual por encima de la estimación anterior.

Para el mercado laboral, los analistas esperaban una tasa de desempleo de 7,5% hacia fin de año, también con una leve revisión al alza respecto del relevamiento previo.

En cuanto a las cuentas públicas, el consenso de los especialistas proyectó un superávit primario de $15,7 billones, unos $300.000 millones por debajo de la previsión anterior.

El comercio exterior, otra variable bajo seguimiento

El REM de junio también mostró una mejora en las expectativas para el sector externo.

Los participantes elevaron la proyección de exportaciones de bienes hasta los u$s100.000 millones para 2026, cerca de u$s1.500 millones más que en el relevamiento previo.

Al mismo tiempo, redujeron la estimación de importaciones a u$s76.400 millones, casi u$s2.000 millones menos que lo previsto anteriormente.

Como resultado, el mercado pasó a esperar un superávit comercial de u$s23.600 millones, reflejando una mejora en las perspectivas para el frente externo.

Con la publicación del REM de julio, el mercado tendrá una nueva referencia sobre cómo evolucionaron las expectativas de inflación, dólar, actividad económica y cuentas fiscales en un contexto de estabilidad cambiaria y desaceleración del ritmo de aumento de los precios.