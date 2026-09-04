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4 de septiembre 2026 - 13:07

EEUU investiga al Cybercab de Tesla por su seguridad y certificación

La NHTSA abrió una auditoría sobre el vehículo sin volante ni pedales de la marca de Elon Musk, destinado a servicios de taxi autónomo, para evaluar cómo fue homologado y bajo qué criterios técnicos comenzó a operar en Austin.

Tesla, bajo investigación por su taxi autónomo&nbsp;

Tesla, bajo investigación por su taxi autónomo 

La Agencia Federal de Seguridad Vial de Estados Unidos (NHTSA) inició una investigación formal sobre el Cybercab de Tesla, el vehículo diseñado para operar como taxi totalmente autónomo y que no cuenta con volante ni pedales.

Revisión sobre su certificación y operación comercial

El organismo busca determinar qué datos técnicos y qué procesos utilizó la compañía de Elon Musk para justificar la certificación del modelo, así como posibles inconsistencias en su aprobación para uso comercial.

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El organismo busca determinar qu&eacute; datos t&eacute;cnicos y qu&eacute; procesos utiliz&oacute; la compa&ntilde;&iacute;a de Elon Musk para justificar la certificaci&oacute;n del modelo, as&iacute; como posibles inconsistencias en su aprobaci&oacute;n para uso comercial.

El organismo busca determinar qué datos técnicos y qué procesos utilizó la compañía de Elon Musk para justificar la certificación del modelo, así como posibles inconsistencias en su aprobación para uso comercial.

Según el regulador, la normativa federal vigente exige que los vehículos cuenten con volante y pedales para circular de manera comercial, salvo que exista una exención específica. En este caso, Tesla no habría solicitado una excepción para el Cybercab.

La investigación se centra en el reciente inicio de operaciones del sistema en Austin, Texas, donde el vehículo comenzó a prestar servicios de movilidad sin conductor, lo que encendió las alertas sobre su encuadre legal y técnico dentro del marco regulatorio estadounidense.

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