Dólar: la city advierte intervención del Tesoro para contenerlo y se pregunta por la persistencia del "efecto Brasil"

El batacazo de Inácio Lula Da Silva en Brasil en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro generó el lunes un derrumbe en los activos del país vecino y una depreciación del real. Este "viento de frente" afectó el desempeño de las monedas de la región y, en particular, del peso argentino. Así, fuentes de la city aseguran que, pese a que el dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo histórico nominal al comienzo de la semana, hubo intervención oficial para evitar una mayor suba.

En ese marco, cabe preguntarse si se trata de una situación aislada o si el plan financiero 2027 puede sufrir un nuevo cimbronazo, poniendo en jaque así a las compras de divisas del Banco Central (BCRA) en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

El lunes el tipo de cambio oficial subió 0,8% y cerró en $1.541 en una rueda en la que el Central no compró en el MLC , de acuerdo con las cifras oficiales, y en la que el Tesoro habría vendido u$s100 millones , según fuentes de la city. "Se trata de la quinta vez en el año que el BCRA no compra , siendo las anteriores veces el 2 de enero, días de fixing de Dólar linked y un feriado en EEUU", recordaron desde PPI .

Asimismo, la consultora 1816 añadió que el interés abierto en futuros de dólar trepó en u$s181 millones (máximo desde el 23 de septiembre) e incluyó una suba de u$s123 millones en el contrato que vence el viernes . Además, se negociaron u$s123 millones en la Lelink con vencimiento en noviembre en BYMA PPT T+1.

"Es posible que el BCRA haya intervenido en alguno de esos dos mercados, en la previa al fixing de la Lelink D30O6, que es este martes; el canje CCL-MEP cerró en 6,7%, nuevo máximo desde las elecciones 2025" , agregaron.

¿Se trató de un hecho aislado o peligra la acumulación de reservas?

En diálogo con Ámbito, el economista Eric Paniagua, socio de PX Capital, no aseguró que el riesgo que trae lo sucedido en Brasil sea un episodio aislado, pero no ve que se trate de "una situación que pueda sostenerse indefinidamente". "No hay elecciones en países vecinos de este tenor todos los días, afortunadamente", aclaró.

"Dicho eso, si la presión cambiaria persiste, el Tesoro podría tener que seguir vendiendo dólares para contener el tipo de cambio, sacrificando fondos que tienen ya un destino cierto: futuros vencimientos de deuda. Al mismo tiempo, el BCRA dejaría de acumular reservas y podría quedar más expuesto ante nuevos shocks externos. Si además aumenta la demanda de cobertura y sube el riesgo país, se encarece el financiamiento y se retroalimenta la tensión", profundizó.

Estos riesgos se suman a las dudas que ya venía planteando el mercado respecto al programa financiero de 2027 debido a la magnitud de los vencimientos en dólares, las dificultades para refinanciarlos y el contexto electoral. El plan proyecta necesidades de financiamiento por cerca de u$s24.900 millones con un fuerte peso de los títulos en dólares bajo legislación local (Bonares), cuyos vencimientos de capital aumentan de forma considerable respecto al año previo. Esto supone que, de complicarse algunas de las patas de financiamiento, la acumulación de divisas en el MLC cumplirá un rol aun más clave.

A su turno, Tobías Pejkovich Balbiani, economista de Facimex, también opinó sobre la posible intervención oficial: "De confirmarse esta operación, en mi opinión se trata de un evento más bien puntual que un cambio de tendencia. De hecho, las intervenciones del Tesoro en el MLC fueron muy esporádicas a lo largo del año y estimamos que todavía acumula un saldo levemente positivo en lo que va del 2026".

Hacia adelante, también dio sus predicciones sobre la acumulación de reservas: "Creo que continuarán las compras de divisas del BCRA por una serie de motivos. Primero, la estacionalidad de comercio exterior suele ser más favorable en el último bimestre del año que en el trimestre agosto-octubre, ya que impactará la cosecha fina de trigo y este año también los mayores precios de la energía. Segundo, el BCRA reportó que todavía quedaba pendiente liquidar unos u$s2.000 millones de emisiones de deuda corporativa y provincial. Tercero, en diciembre la demanda de dinero suele subir con fuerza por la estacionalidad de fin de año con las fiestas, los aguinaldos y las vacaciones de verano; lo que podría contribuir a las compras de divisas del BCRA".